La revancha de Luis Zarco en Sierra Nevada

sierra nevada. Luis Zarco afirmó ayer, poco después de terminar la séptima edición de la Copa Bull Bikes de Sierra Nevada, que su único enemigo es él. «Corro para superarme a mí mismo, no tenía una especial rivalidad con Carlos Haro», recalcó tras proclamarse vencedor de esta prueba de descenso para bicicleta de montaña.

Luis, que es piloto oficial de la marca Trek y milita en el equipo BMG, aseguró que no estaba 'picado' tras haber perdido el año pasado contra Carlos Haro (Bull Bikes Team) en la misma competición con poco más de veinte centésimas de ventaja. Él no le dio importancia pero entre el público que se acercó a ver la prueba esta era la comidilla. Se hablaba menos del malagueño Moisés Navarrete (Buendía Bike), pero también estaba entre los favoritos. Al final ninguno se salió del guion y dominaron la prueba con total autoridad.

CLASIFICACIÓN Absoluta Masculina 1. Luis Zarco (BMG)3 55:85 2. Moisés Navarrete (B. Bikes) 3 58:51 3. Carlos Haro (Bull Bikes) 4 03:43 Absoluta Femenina 1. Zoe Zamora 5 07:35 2. Kira Zamora 5 33:87 3. Violeta Benítez 6 55:83

La competición tuvo lugar en el circuito de Montebajo, uno de los cuatro que hay operativos para bicicletas de descenso este verano en Sierra Nevada. Si la dureza del terreno, plagado de grandes lascas de pizarra, ya aumenta la dureza de este recorrido, su gran longitud termina de convertirlo en uno de los más duros que hay en el panorama nacional. Con dos kilómetros de longitud y seiscientos metros de desnivel es, sin duda, el más exigente de los que componen el Bike Park de Sierra Nevada. Los más rápidos superan incluso los cuatro minutos bajando a toda velocidad sobre sus bicis. Estas características, sumadas a la altitud por encima de los dos mil metros en todo momento, provocó que los participantes llegaran exhaustos a la línea de meta de Pradollano.

La carrera constó de dos mangas y comenzó a las once y media de la mañana en la Loma de Dílar, que es donde se encuentra el circuito de Montebajo. El resumen de la primera manga prometía emociones fuertes. Moisés Navarrete y Luis Zarco prácticamente calcaron sus cronos. Cuatro minutos, dos segundos y quince centésimas marcó el motrileño de Trek, mientras que Navarrete invirtió tan sólo cuarenta centésimas más. Carlos Haro, el gran rival a batir, se quedó algo más descolgado en el primer 'episodio'.

Poco después de la una de la tarde se dio la salida a una segunda manga en la que todo estaba por decidirse. Luis Zarco salió con mucha determinación y valentía y, entonces sí, nadie puedo seguir su estela. Paró el cronómetro en tres minutos, cincuenta y cinco minutos y ochenta y cinco centésimas, dos segundos y medio menos que Moisés Navarrete. Puede parecer poco, pero en un deporte como la bicicleta de descenso cualquier pequeño error se paga. Detalles como dejar de dar pedales a la salida de un peralte o una mala recepción en una salto borran de un plumazo las opciones de victoria. Fue lo que le pasó el año pasado a Zarzo y en esta ocasión no estaba dispuesto a dejar nada al azar. «Tras una primera vuelta en la que hemos ido a asegurar un buen tiempo y comprobar que todos los pilotos estábamos muy igualados, he apretado en la segunda y las zonas de pedaleo y el los puntos más técnicos del recorrido he sacado ventaja», explicó el corredor de la Copa del Mundo. Zarco es uno de los máximos exponentes de la bicicleta de montaña en el panorama y así lo demuestra su segundo puesto en la general final de la Copa de España de Descenso.

Tras conseguir plaza en el equipo Trek, del que ha sido fiel seguidor desde su más tierna infancia, este ciclista se presenta como un referente que todavía tiene mucho que decir en este deporte. Todavía tiene veintidós años y podría decirse que su carrera deportiva está empezando. Al término de la prueba explicó que se sacó la espina del año pasado, pero «más que por ganarle a Haro es por lograr una victoria importante para mí». Su siguiente objetivo será ganar el Campeonato de España de Descenso, que se disputará en septiembre en Rute.

En categoría femenina, la mejor ayer fue la ganadora de las dos últimas ediciones de la prueba, la madrileña Zoe Zamora. A pesar de haber tenido un fin de semana un tanto accidentado, volvió a dejar clara su superioridad sobre una bicicleta de descenso. «En los entrenamientos de ayer -por el sábado- pinché en todas las bajadas, y hoy -por ayer- he tenido que adelantar a un doblado en la primera manga. En la segunda bajada ya no tenía fuerzas porque es un circuito muy físico», abundó poco después de terminar. Con la disputa del Descenso Bull Bikes la competición se toma un descanso de dos semanas en Sierra Nevada. Las bicicletas dejarán sitio al atletismo y el 12 de agosto se celebrará una nueva edición de la subida internacional Granada Veleta.

Desgraciadamente, este verano no se va a llevar a cabo la tradicional subida nocturna al Veleta en bicicleta, que organizada el Club Cicloturista Granabike. No obstante, los circuitos de descenso del Bike Park y los medios mecánicos de la estación continúan abiertos.