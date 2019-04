Atletismo El reto de Moisés y la ilusión de Marina Moisés, flanqueado por Juanjo y Carlos. / Alfredo Aguilar La Media Maratón Ciudad de Granada dio cabida a muchas historias de superación que muestran lo mejor del ser humano JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 28 abril 2019, 02:05

Moisés ata su mano a la de Carlos y le muestra cómo debe indicarle hacia qué lado girar. Quedan veinte minutos para que arranque el mayor reto de su vida deportiva hasta la fecha: completar la Media Maratón Ciudad de Granada, la de su casa. Moisés Osuna es un deportista paralímpico granadino con discapacidad visual.

Para hacerlo se valió de Juanjo y Carlos, miembros del CD Triathlon Granada, uno de los clubes más antiguos de la ciudad ahora presidido por Menchu Vázquez, que ayer ejercieron de guías por primera vez durante diez kilómetros cada uno para orientar a Moisés por los adoquines y las cuestas de Granada con cuidado de no caer rodando. «Estoy preparándome para bajar de tres horas en la Maratón de Valencia y esto me sirve de entrenamiento. Es un experimento, una primera toma de contacto. Tengo fe ciega en ellos», contaba Moisés antes de tomar la salida.

La misión salió a pedir de boca, en hora y 45 minutos. «Es la carrera con más dificultad técnica que he hecho en toda mi vida pero me lo habían pintado tan mal que la esperaba peor. Sentí mucha adrenalina, disfruté mucho del público. No tuve miedo, se me pasó volando», apuntó más tarde, más que satisfecho, Moisés Osuna. Pudo conseguirlo gracias a Juanjo y Carlos, dos ayudantes que no siempre puede disfrutar. «Llevo varios meses buscando guías rápidos para retos importantes como ir a unos Juegos pero muchos lo ven como un compromiso. Es triste, pero la mayor dificultad para ir a una cita así es encontrar guías», subraya.

Con camisetas verdes y el lema 'Corro por Marina' participó un equipo, una familia, que se desvive por la niña por puro amor. La hija de Rodrigo y Alicia tiene una enfermedad rara, muy desconocida y similar a la parálisis cerebral. Rodrigo, Jorge, Juande, Fran, Samuel y, por supuesto, Marina en su carrito, corrieron «por la inclusión, la integración y el conocimiento de este tipo de enfermedades». «La vimos visto feliz, disfrutando todo el camino, riendo e interactuando con todo el mundo. Escucharla reír nos dio alas a todos», contaron en meta tras completar el ¼ de Maratón.