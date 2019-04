El regreso de un arquitecto del billar 00:27 El onubense Iván Núñez 'Chokis' se concentra para golpear la bola en un ejercicio de entrenamiento. / RAMÓN L. PÉREZ Iván Núñez, uno de los jugadores españoles más reconocidos, retoma en Granada el que es su oficio con nuevas metas JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Lunes, 8 abril 2019, 17:51

No hay más que contemplar a Iván Nuñez junto a una mesa de billar para entender por qué insiste en catalogar lo que hace como un arte. Como un pez en el agua, como un objeto sujeto a las leyes de la física. Como en trance, como si no actuase de forma consciente, como si la mesa, el taco y las bolas tomasen dominio de su cuerpo y sus movimientos. No supo cuánto amaba el billar hasta que se retiró: «Iba a los locales y tenía que tocar la mesa». Pero ahora ha vuelto.

Natural de Punta Umbría, Huelva, Iván Núñez lo ha ganado todo en España en el billar americano o pool, entre las seis troneras de bola 8, bola 9 o bola 10. Lo suyo, sostiene con toda la humildad que puede, es un talento natural. «En mi infancia seguía a los jugadores del pueblo a los torneos, me llamaba la atención. Con trece años vi cómo uno hizo saltar la bola, me llamó la atención y fui a probar. Los dueños del local vieron en mí curiosidad y cualidades. A los seis meses fui campeón de Andalucía júnior y poco más tarde campeón de España absoluto, sin dar opciones», desvela Iván Núñez, como si fuera algo sencillo. «No es lo normal», aclara. Ahí comenzaron dos décadas de viajes por España y Europa acompañado por su taco y su sapiencia.

En un abrir y cerrar de ojos pasó de admirar a los amigos que aparecían en las revistas a destronarlos. «En poco tiempo conseguí un taco de 300 euros, jugar en Primera y ganar los torneos andaluces y absolutos. Como adolescente ya hacía barbaridades en el billar. Sólo me quedaba jugar el Mundial en Las Vegas. Me costó ocho finales nacionales clasificarme y en 2006, a la novena, lo conseguí», explica Núñez. Todavía menor, fue acompañado de un amigo y consiguió terminar entre los nueve mejores del mundo en bola 9, entre los 16 mejores en bola 8 y ganar en 'speed pool'. En parejas mixtas, junto a una chica canadiense que practicaba allí, llegó a la final. Él mismo erró el tiro definitivo. Perdieron.

Un fracaso amoroso por el que terminó responsabilizando a la exigencia del mundo del billar provocó una retirada anticipada. «No quería sufrir más, quería una vida», cuenta ahora. Iván Núñez llegó a Granada hace seis años en busca de una oportunidad, como encargado en el restaurante de un amigo. Aquí conoció a su actual pareja, quien lo animó a retomar el billar. «Es algo que amo, un talento que llevo dentro. He dedicado la mitad de mi vida a jugar y me ha permitido vivir todo tipo de emociones. Ver a mis amigos triunfar me hizo querer retomarlo con más ganas», afirma ahora quien se ha rebautizado como 'Chokis', por aquello de llamar a choqueros a los naturales de Huelva.

Expectación y resultados

Su vuelta generó una gran expectación. «Subí varios vídeos a redes sociales y registraron miles de visitas. Estoy mostrando mi mejor juego, ganando y destronando de nuevo a los mejores. Estoy creando el fenómeno 'Chokis', consiguiendo patrocinios y publicidad. Voy a crear mi propia marca de taco, algo que siempre me ha ilusionado. Estoy obteniendo los frutos de veinte años de siembra», asegura Iván Núñez. El circuito andaluz que domina le ha abierto las puertas de su vuelta a Las Vegas para el Campeonato del Mundo que se celebrará en mayo. Esta vez, para acertar.

Núñez practica seis o siete horas al día en las mesas del local 20 d' Tapeo, en Churriana. Siempre solo. «Jugando contra otro puedes ganar o perder, pero para mejorar tienes que ponerte ejercicios solo para ti, con las bolas que más trabajo te cuestan para que sea más sencillo luego en los torneos. Se trata de aprender, de evolucionar. Eso es entrenar, aunque sea aburrido», apunta. «Esto es una profesión para mí y la forma que tengo de mejorar es conociendo la mesa, teniendo el control absoluto de lo que puede pasar ahí», explica.

Le brillan los ojos. «Del juego en sí me gusta todo. Tocar el taco, sentir la madera en la mano, ver la bola rodando… Realizar algo que muchos creen que es difícil o incluso imposible y hacer que parezca fácil. Esto es todo geometría y matemática, somos arquitectos del billar. Sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos. Controlamos la fuerza, la velocidad del paño, el ángulo de las bandas. No es coger un palo y golpear. Tienes que saber todo sobre la mesa», enumera 'Chokis'.

El onubense también remarca la importancia de la psicología durante la competición, hasta el punto de asegurar que los mejores del mundo acuden a un especialista regularmente. Él también lo hizo, para hablar de todo menos de billar. «Te permite controlar las emociones y la mente en los momentos más difíciles y decisivos», señala.

Proyecto

Iván Núñez no se conforma con ganar; quiere ser un pionero. Se siente maltratado por la Federación Española de Billar, «sustentada en empresas que ven mucho dinero y reacia a constituirse como deporte olímpico». «Yo propongo crear un circuito profesional alternativo en el que sólo se opte a ganar dinero, sin que tengamos que pagar. Si los jugadores nos plantamos, tienen que ceder», expone.

Sus ilusiones pasan por Granada, cuya marca federativa pasea por el mundo. «Me encanta representar a esta tierra fuera de aquí. Quiero hablar con las autoridades para proponer que esta ciudad sea sede del circuito, garantizando jugadores y llenos hoteleros. Granada puede ser una referencia a nivel europeo. También me gustaría fomentar el billar con un club y enseñar a los niños», asegura Iván Núñez. Sueños de un apasionado del billar que se ha reencontrado consigo mismo.