Deportes de invierno Récord de un esquiador granadino en Irán 02:12 'Ferdy' desciende por la cara sur del volcán Damavand con el característico paso del 'telemark'. / A. M. El 9 de mayo Fernando Rivera se convirtió en la primera persona que esquiaba el volcán Damavand desde la cota 5.400 en técnica telemark ALEJANDRO MOLINA TEHERÁN Lunes, 3 junio 2019, 01:59

El 27 de febrero de 2010 Fernando Rivera decidió salir de la droga. Lo consiguió. Nueve años después este histórico de Sierra Nevada ha marcado un hito al convertirse en la primera persona que esquía completamente la cara sur del Volcán Damavand (5.610 metros) con la técnica 'telemark'. Aunque son muchos los que hacen el volcán más alto de Asia con esquí de montaña, nadie antes lo había hecho desde la cota 5.400 con esquís de 'telemark'y ha sido Fernando el primero en conseguirlo.

La suya es una historia de superación que ha tenido al deporte y la montaña como denominador común y que pretende servir de ejemplo para todos los que crean que del infierno de la droga no se puede salir. «Yo toqué fondo. Llegué a estar muy mal pero quería retomar lo que siempre fue mi vida, que es la montaña. Hoy estoy superando estos retos con la ayuda de muchas personas que me apoyan y me gustaría pensar que mi ejemplo puede ayudar a más personas», explica 'Ferdy', que es como se le conoce cariñosamente en Sierra Nevada a este 'telemarkero'.

Cuando Ferdy dejó las drogas llegó a pesar hasta 150 kilos. Poco a poco retomó el deporte y aquello parece ya un recuerdo borroso. Por el camino fundó la peña 'telemarkera' Rikitaum junto a otros esquiadores 'ilustres' de Sierra Nevada. Con esta peña han logrado revitalizar el esquí telemark en Granada. Se trata de la técnica original del esquí y nació en la región noruega de Telemark, de la que toma el nombre. Es apta tan sólo para esquiadores expertos y destaca por su belleza estética, caracterizada por la genuflexión que se realiza en cada giro, como consecuencia de llevar los talones libres sobre los esquís.

Los miembros de Rikitaum están muy involucrados con la estación de esquí de Sierra Nevada y no es difícil ver a Fernando colaborando en todos los eventos que allí se realizan. Y es que 'Ferdy' tiene un compromiso especial con Sierra Nevada, pues procede de una familia de pioneros de la montaña en Granada. Tanto es así, que su madre fue una de las dos mujeres que viajó hasta Irán en el año 74 para escalar precisamente el volcán Damavand. No consiguió su madre pasar de los 4.200 metros porque iba embarazada de tres meses del propio Fernando.

45 años después de aquello dos profesores de esquí de Sierra Nevada entraron en la tienda de Fernando para comprar material de travesía. Al preguntarles por la ruta que iban a hacer Fernando no pudo contener la emoción. Los esquiadores estaban preparando su expedición al Damavand y 'Ferdy' no dudó en pedir que le dejaran acompañarlos. Dicho y hecho. Finalmente se formó un grupo de seis personas entre las que estaba Rivera, que se había propuesto hacerlo en telemark.

Gracias a la colaboración del director de montaña de Cetursa Sierra Nevada, Eduardo Valenzuela, la Federación Iraní de Esquí estuvo en contacto con la expedición granadina y se pudo confirmar que antes de Fernando la persona que más alto había llegado en este volcán con esquís de telemark había sido el iraní Sina Shamiani, que descendió desde la cota 4.800.

Un muro de 1.400 metros

Conseguir el hito no fue nada fácil para Fernando Rivera. La ascensión al Damavand debe plantearse, como mínimo, en tres días. Dos de subida y uno intermedio de aclimatación. La primera subida con esquís arrancó a 3.000 metros, en la mezquita que hace las veces de campo dos. Había que cubrir 1.200 metros de desnivel hasta el campo tres (Refugio Bargah Sevon). Los primeros integrantes llegaron de día pero Fernando se quedó descolgado y calló la noche. Comenzó a nevar y se encendieron todas las alarmas. Se decidió entonces que un guía local bajase en busca de Fernando pero pasaban las horas y no había noticias de 'Ferdy'. Fue entonces cuando Nanín Castellanos, un bombero de la Comunidad de Madrid que se había unido a la expedición granadina, decidió calzarse de nuevo los esquís y bajar en busca de Ferdy. De noche cerrada y con visible preocupación, comenzó a verse desde el refugio el resplandor de unos frontales. Ferdy llegó y se fundió en un largo abrazo con sus compañeros. Luego vinieron los calambres y la larga jornada de aclimatación. Se despejaron las dudas y 'Ferdy' dijo ahora o nunca.

El ataque a la cumbre se inició a las cinco de la madrugada del día nueve de mayo. La subida, que a esas horas era un puro bloque de hielo por las bajas temperaturas de la noche, no era precisamente suave. Desde el Refugio de Bargah Sevon (Cara Sur del Damavand) el ascenso a la cumbre es un auténtico muro que no se suaviza nunca. El desnivel era el mismo que el de una pista negra en Sierra Nevada y eso, sumado a la altitud, convertía la subida en un verdadero calvario. Los pasos, de por sí cortos, eran más lentos a medida que se ganaba altitud.

El grupo se fue estirando y poco a poco Fernando se fue quedando descolgado. Entonces llegó la crisis. Unos metros más arriba un compañero se gira y ve a Fernando sentado sobre su mochila. A penas se ha llegado a la cota 5.000. De pronto, Fernando se levanta y reanuda la marcha. «No podía más. Tenía mal de altura, vomitaba... Fue entonces cuando recibí mensajes de audio en el móvil de mucha gente que me quiere y que fueron decisivos. Montse, de Esential Pilates, me mandó indicaciones sobre la respiración y la concentración que me sirvieron mucho», recuerda Rivera.

Ya a la altura del compañero, los dos pusieron un ritmo que los llevó a la cota 5.4000. A partir de ahí había que quitarse los esquís porque no había nieve. Quedaban 200 metros de desnivel no esquiable que finalmente no completaron. La niebla llegó y las condiciones comenzaban a ser peligrosas. El resto de compañeros aconsejaron a Fernando no seguir, a pesar de su empeño, porque se comprometía gravemente la seguridad. Daba igual, el objetivo de esquiar todo el desnivel posible con telemark se logró. No será el último reto de Ferdy. Hay quien dice que ya piensa en el Elbrus. No hay que descartarlo, los' telemarkeros son así.