Hockey Hielo Primera victoria en liga de las Granada Grizzlies frente al histórico CH Jaca Martina Vondrkova protege el puck en una jugada de ataque. / PHOTOGRAPHERSSPORTS / A. L. JUÁREZ Las jugadoras locales se impusieron por un contundente 6-3 en un encuentro emocionante en el que se llenó la grada ALEJANDRO MOLINA PULIANAS Martes, 9 octubre 2018, 01:08

El trabajo bien hecho siempre da sus frutos y el pasado sábado lo demostraron las chicas del Granada Grizzlies. Consiguieron su primera victoria en la máxima categoría del hockey hielo femenino y no precisamente sobre un equipo desconocido. Enfrente tuvieron al Club de Hielo Jaca, todo un histórico de este deporte en España que jugaba por primera vez un partido oficial en Andalucía. Al encuentro, que se disputó en el Granada Igloo de Pulianas, no le faltó nada. Muchos goles, emoción y ambientazo en la grada, de esos que hacen afición.

La victoria local fue posible, sobre todo gracias a la mejora en ataque. Esa fue la principal crítica hacia las granadinas en su partido anterior y a remediarlo dedicaron los cuatro entrenamientos que realizaron a lo largo de la semana pasada. El trabajo se tradujo en un aumento de la posesión y más del doble de tiros a puerta con respecto al anterior partido. «Habíamos trabajado las salidas de zona y los tiros, ayer -por el sábado- tiramos 38 tiros a portería», explicó el entrenador de las Grizzlies, Steven González, que también recordó la importancia de tener confianza. «Cuando metes el primer gol coges confianza y se vio que las chicas se animaron bastante», aseguró el técnico hispano-canadiense.

A pesar de que el marcador se cerró con clara ventaja local, las aragonesas no bajaron la guardia en ningún momento y no le dieron un respiro a las granadinas. Cada vez que marcaban las Grizzlies, el gol del empate jacetano llegaba de inmediato. La fuerza de la grada, que no paró de animar, ayudó a que las locales no bajasen los brazos. «El apoyo del público fue muy importante, se notaba mucho desde el hielo y te animaba a seguir atacando», explicó la 'grizzlie' Sara Reyes al término del encuentro. Las máximas anotadoras por parte de las Grizzlies fueron la checa Martina Vondrkova y Cristina Ubieto. Ambas fueron capaces de marcar dos goles cada una que supieron a gloria, aunque el caso de Ubieto el sabor fue un tanto agridulce. Cristina no sólo es de Jaca sino que militó en ese club, con el que llegó a ser convocada por la Selección para jugar un mundial de categoría B.

Por su parte, Martina Vondrkova volvió a demostrar su calidad técnica a sus cuarenta años. Afincada en Málaga, es la más veterana del equipo y una apasionada de este deporte. Los otros dos goles granadinos estuvieron a cargo de Helena Muñoz y Mariam Adous.

Fue precisamente Helena la que abrió el marcador del encuentro poco antes de llegar al segundo minuto de juego, pero el empate llegó en menos de sesenta segundos gracias a un tanto de Izarbe Díez. Esa fue la tónica de un partido en el que las locales no consiguieron distanciarse en el marcador hasta el último suspiro. A falta de cuatro minutos Victoria Serrano metió miedo poniendo el cuatro a tres en el marcador. Dieciséis segundos más tarde Marian Adous marcaba el quinto y, por fin, a seis segundos del final, Cristina Ubieto hizo el sexto. Un auténtico final de infarto que tuvo final feliz para el Igloo.

El sábado que viene las Granada Grizzlies volverán a jugar en casa. Esta vez se enfrentarán al equipo navarro del Huarte. Segundas el año pasado en esta misma competición, se presentan como uno de los rivales más potentes este curso.