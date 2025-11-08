Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jugadores de Almuñécar y Almuñécar City. R. I.

Fútbol modesto

Polémica en Almuñécar por la sede del derbi local: a 97 kilómetros del municipio

El encuentro que enfrenta este domingo a los dos equipos de la localidad costera se disputará en Pinos Puente salvo cambio de última hora

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

La polémica rodea al derbi de Almuñécar más allá de la rivalidad local. La designación de la sede para acoger el partido de Segunda Andaluza ... previsto este domingo entre el Almuñécar City y el Almuñécar provocó el malestar de este último, que envió una queja formal a la delegación granadina de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) acerca de su celebración a 97 kilómetros de la localidad costera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  3. 3 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  4. 4 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  5. 5 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  6. 6 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  7. 7

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  8. 8 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  9. 9

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más
  10. 10

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Polémica en Almuñécar por la sede del derbi local: a 97 kilómetros del municipio

Polémica en Almuñécar por la sede del derbi local: a 97 kilómetros del municipio