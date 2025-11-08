Polémica en Almuñécar por la sede del derbi local: a 97 kilómetros del municipio

La polémica rodea al derbi de Almuñécar más allá de la rivalidad local. La designación de la sede para acoger el partido de Segunda Andaluza ... previsto este domingo entre el Almuñécar City y el Almuñécar provocó el malestar de este último, que envió una queja formal a la delegación granadina de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) acerca de su celebración a 97 kilómetros de la localidad costera.

Según indica la web oficial de la RFAF, el encuentro se disputará en el estadio Emilio Baena de Pinos Puente pese a que ambos clubes cuentan con domicilio registrado en término municipal de Almuñécar. El City, que actuará como local y anfitrión, en el número 22 de la calle Khan Jounes concretamente, junto al campo de Río Verde. Una situación por la que estalló el conjunto visitante.

«Solicitamos que el encuentro se dispute en uno de los campos municipales de Almuñécar: el Francisco Bonet, el Río Verde o Las Tejas, tal y como recoge el reglamento. Un derbi entre equipos de Almuñécar debe jugarse en Almuñécar y no lejos de nuestras gradas y nuestra gente», reza el comunicado que la entidad celeste publicó en sus redes sociales.

Ante su reclamación, el secretario de la delegación provincial de la RFAF, Borja Ortega, afirmó a IDEAL que fue «el City el que escogió el estadio el pasado lunes, algo habitual entre los conjuntos que juegan de local. Cuando recibimos el escrito del visitante, ya había hasta árbitro designado. No se trata de un tema que dependiera de nosotros».

Posible solución

Ortega añadió que existe una posibilidad para que se modifique la sede del derbi, aunque el tiempo corre en contra. «Si el Almuñécar envía este sábado un certificado oficial del Ayuntamiento con el que acredite que existe un estadio disponible y apto para acoger el partido en el pueblo, se reunirá el Comité de Competición y decidirá. En caso contrario, se mantendrá el Emilio Baena», advirtió.

Por parte del City, en otras jornadas anteriores ya salió del municipio para disputar sus encuentros como local al no querer emplearse en Las Tejas «supuestamente por el mal estado del césped. Tampoco en el Francisco Bonet, cuya hierba está levantada», concluyó el secretario. De momento, el balón del derbi sexitano rodará en Pinos Puente a las 12.30 horas.