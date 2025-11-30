El poder de la fuerza aterriza en Granada

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:14 Comenta Compartir

La fuerza se apodera de Granada al más puro estilo Star Wars. Todo se debe al 'ludosport', un nuevo deporte similar a la esgrima, pero en el que se combate con sables láser en lugar de floretes. Una fantasía 'friki' con la que se compite a nivel internacional y que arranca en la capital con una primera generación de 'padawan' con aspiraciones a 'jedis'.

George Lucas estará orgulloso, siempre y cuando siga los avances del 'ludosport'. Nació en Italia en 2006, mientras que a España llegó hace una década. Ahora desembarca en la capital de la mano de José Campos, madrileño con raíces en la provincia. «Toda mi familia es de Atarfe, donde tengo mi casa. Tuve que emigrar por trabajo, pero ojalá pueda volver con esta actividad. En Granada se vive mejor en muchos aspectos», admite él mismo a IDEAL.

José es uno de los fundadores de Atlas, academia que divulga esta nueva disciplina por toda España. Cuenta con una red compuesta por una treintena de escuelas en activo, una de ellas recientemente creada en su ciudad natal. «Este deporte aún es pequeño, ya que apenas somos unas 700 personas las que practicamos 'ludosport' en todo el territorio nacional. No tenemos ni federación siquiera, pero está creciendo», cuenta antes de desgranar las reglas.

«Se trata de una actividad muy compleja aunque desde fuera no lo parezca. No se fundamenta en coreografías, sino en un deporte de contacto con muchas técnicas y armas. El sable láser no es ningún juguete, sino una herramienta profesional adaptada para el combate», detalla José. «Resulta similar a la esgrima y bebe de distintas artes marciales. La lucha es libre, donde se pueden ejecutar múltiples movimientos para tocar con la espada al rival y poder derrotarle», añade.

Ampliar La primera generación de 'padawan' de la provincia cruzan sus espadas. Ariel. C. Rojas

Como en otros deportes de lucha, se disputa en una superficie circular llamada arena. Cada combate se lleva a cabo en un máximo de tres asaltos de minuto y medio o dos cada uno. «Prima la seguridad y la fluidez del espectáculo, así como la propia técnica, que también se califica. A nivel competitivo, los contendientes utilizan guantes y un protector para la parte baja. Lo practican todo tipo de personas, ya tengan mayor o menor capacidad atlética. Tampoco hay requisitos en cuanto al sexo o a la edad. Cualquiera es bienvenido, incluso aquellos que jamás hayan visto nada de Star Wars», asegura José, que huye de cualquier prejuicio.

«Todavía existe un estigma importante. Parece que es un entretenimiento 'friki' para 'frikis' y no es así. Es cierto que el sable láser supone el gran atractivo por lo que todos hemos visto en las películas, pero es un deporte como otros tantos. Cuando lo pruebas, sales reventado y engancha», advierte.

Para verificar que no pasa por un mero juego de niños, tan solo basta con echar un vistazo al importe del arma. «Cada sable que utilizamos oscila entre los 300 y los 600 euros. Consta de la parte mecánica del mango, en cuyo interior guarda distintos dispositivos, y la hoja. Esta está fabricada con policarbonato, el mismo material de los escudos antidisturbios. Aguanta golpes y no hace daño. Incluso se amolda a la forma del cuerpo. Los prestamos. Nadie tiene que comprarlo si no quiere», informa.

Referentes

Durante su explicación, una veintena de aprendices inician su formación en la capital. Practican los movimientos básicos de defensa y ataque, su primer paso en la carrera para convertirse en maestros del 'ludosport'. «Se compite por clubes, pero también con las selecciones nacionales. Este noviembre tendrá lugar el campeonato del Mundo en Mánchester y tenemos competidores con posibilidades», avanza José.

«Desde siempre barrieron los italianos, pero hace tres años España logró el oro a manos de Carlos Jiménez. Nuestro país ahora mismo se encuentra en el top mundial. ¿Quién sabe? Quizá en algunos años tengamos un campeón granadino», deja caer mientras señala a Laura Yepes 'Venus', una de las mentoras. A modo de exhibición, demuestra su talento con el sable láser mediante numerosas acometidas en tierra y en el aire. Pura aura 'jedi'.

«Probé el 'ludosport' un día hace algunos años y salí encantada. Siempre he sido fan de Star Wars, pero esto va más allá de eso. Es un deporte que te permite conocer gente y disfrutar. Hoy, represento a la selección en los torneos y he conseguido muchos logros en categoría femenina. Se lo recomiendo a todo el mundo. Que prueben», señala la profesional.

Los 'padawan' granadinos de Atlas se reúnen para ejercitarse, de momento, en una de las dependencias del BeOne Fitness & Sport de la calle Ribera del Beiro. Al mismo tiempo que se exprime el cuerpo con mancuernas, 'burpees' o dominadas, al otro lado del pasillo se 'afilan' los sables de luz. Que la fuerza les acompañe.

