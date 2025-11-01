El Plantel GmasB solo resiste un cuarto en la pista del Viladecans

El Plantel GmasB se midió sin suerte –cayó por un claro 68-48– al Dishelec 65 Viladecans lejos de Granada, en la quinta jornada de ... la Liga Femenina 2 de baloncesto. Cuarta derrota de las púrpuras que comanda Roberto Girón, que siguen sin conocer el triunfo lejos de Fuentenueva.

El primer cuarto resultó muy igualado, con intercambio de canastas, por lo que el marcador desprendió un empate a catorce puntos. Sin embargo, el mayor acierto en el tiro de las locales proporcionó a las anfitrionas un parcial de 8-0, para adelantarse al final de la primera manga con un 22-14.

Los robos y la intensa defensa del Viladecans provocó pérdidas y errores en los últimos ataques de las púrpuras. El duelo que tuvo lugar en el pabellón Atrium Viladecans de Barcelona deparó entonces seis puntos en Laila Anducas y Curto, más cinco en Turrión, además de tres rebotes de Sánchez Marques. Por las granadinas, Laura Fernández consiguió seis puntos, pero el rebote desequilibró tras once a cinco, más del doble a favor de las barcelonesas.

El equipo dirigido por Xavier Paredes dominó, para alcanzar una cuarta victoria que le lleva a la zona más alta de la clasificación, mientras que el Plantel GmasB se queda abajo con inverso balance, de un solo triunfo y cuatro tropiezos.

Turrión se fue a los doce puntos rápido, y es que la joven de 18 años Cissé tuvo dificultades para pararla. El 26-16 dio lugar al tiempo muerto de Roberto Girón. Para mayor desgracia, la húngara Schlegl se lesionó en la rodilla derecha y tuvo que abandonar la pista. El Viladecans ahí rompió del todo el partido: 38-21. Un parcial de 24-13 sentenció al descanso (46-27). Y en rebotes, 17 a diez. Laura Fernández destacó con 13 puntos.

La segunda parte resultó ser un puro trámite, dada la diferencia entre ambas escuadras. Flojo tercer cuarto en ataque con un pobre 5-6 (51-33). Y Revueltas y Cissé aparecieron en el último acto (17-15).

Voleibol

El líder CDV Guía UFP Canarias fue mucho rival para el CD Universidad de Granada, que no pudo con el potencial del conjunto canario en el pabellón de Fuentenueva. Las granadinas mostraron un buen juego, dada su excelente línea en el retorno a la Superliga 2 femenina, pero no tuvieron opciones frente al Guía, que se mantiene invicto y con una racha de cinco victorias consecutivas que le mantiene en la cúspide de la tabla. Los parciales del encuentro, con marcador de 0-3, fueron: 22-25, 17-25 y 17-25, lo que demuestra que el 'Uni' dio la cara en todo momento.