María Sánchez intenta organizar el ataque del Plantel GmasB. José Miguel Baldomero
El Plantel GmasB solo resiste un cuarto en la pista del Viladecans

El Universidad cae con honor frente al líder Guía Canarias en la Superliga 2 de voleibol femenino

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:18

El Plantel GmasB se midió sin suerte –cayó por un claro 68-48– al Dishelec 65 Viladecans lejos de Granada, en la quinta jornada de ... la Liga Femenina 2 de baloncesto. Cuarta derrota de las púrpuras que comanda Roberto Girón, que siguen sin conocer el triunfo lejos de Fuentenueva.

