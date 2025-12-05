El Plantel GmasB espera prolongar su momento dulce en un día señalado ante Hierros Díaz
Las granadinas confían en los refuerzos de Betancourt y Patri Benet para sorprender este domingo a las extremeñas fuera
V. M. R.
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:42
El Plantel GmasB, que logró su segunda victoria de la temporada en la Liga Femenina 2, durante la pasada jornada, tras imponerse con mucha autoridad ... al CB Andratx, por 74-50, en Fuentenueva, espera prolongar su momento de felicidad este domingo (17 horas), cuando se enfrentará al Hierros Díaz Extremadura Miral, un clásico de la división el rival extremeño.
El equipo dirigido por Roberto Girón necesita ganar para alcanzar a un contrario directo en la lucha por la permanencia. De hecho, el Hierros Díaz está justo por encima de las granadinas en la clasificación, con tres triunfos, uno más que las púrpuras, por lo que no deben descuidarse ante los de atrás, Almeda y Andratx.
Laura Fernández y Patri Benet se presentan como las principales bazas del Plantel en este compromiso tan importante para la suerte del cuadro nazarí en la tercera categoría del baloncesto nacional.
Junto a ellas, estará el gran refuerzo de Odeth Betancourt, que ya tuvo un gran impacto en su debut con el Plantel, al llevarse el MVP del partido anterior con dobles figuras en su haber (11 puntos y 10 rebotes), por lo que mostró de inmediato su poder en la zona.
