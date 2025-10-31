El Plantel GmasB busca su primera victoria a domicilio ante Viladecans

El Plantel GmasB, impulsado por su primera victoria de la temporada, buscará romper su racha negativa como visitante en la quinta jornada de la Liga ... Femenina 2 (LF2). Las chicas de Roberto Girón lograron una actuación muy sólida durante 40 minutos en el último partido, venciendo a Spar Gran Canaria por 63-57, y ahora viajan con el objetivo de conseguir el primer triunfo fuera de casa.

Para ello, las púrpuras se enfrentarán a la siempre complicada pista del Dishelec 65 Viladecans este sábado 1 de noviembre a las 17:30 horas en el Atrium Viladecans de Barcelona.

El equipo local, dirigido por Xavier Paredes, llega al encuentro en un gran momento, con un balance de 3 victorias y 1 derrota que las sitúa en sexta posición del Grupo A de LF2. Su única caída fue en la jornada inaugural ante Picken Claret. Las catalanas, que vienen de vencer con solvencia a CB Isla Bonita (61-48), destacan por ser un equipo joven que practica muy buen baloncesto, con jugadoras notables como Laia Anducas, Lara Sánchez y Abril Torne.

Por su parte, Roberto Girón ha evaluado positivamente la semana de entrenamientos, indicando que «obviamente después de una victoria se trabaja mucho mejor» y que el equipo está «contento». El técnico granadino es consciente del «partido muy complicado» y del viaje que implica, pero subraya las ganas de seguir la racha positiva y sumar una nueva victoria. El partido podrá seguirse en directo a través del Canal de la FEB.