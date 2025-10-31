Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lanzamiento del Plantel GmasB contra el Spar Gran Canaria. GmasB
Baloncesto femenino

El Plantel GmasB busca su primera victoria a domicilio ante Viladecans

El equipo de Xavier Paredes llega al encuentro en un gran momento, con tres victorias y una derrota

Ideal

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:57

Comenta

El Plantel GmasB, impulsado por su primera victoria de la temporada, buscará romper su racha negativa como visitante en la quinta jornada de la Liga ... Femenina 2 (LF2). Las chicas de Roberto Girón lograron una actuación muy sólida durante 40 minutos en el último partido, venciendo a Spar Gran Canaria por 63-57, y ahora viajan con el objetivo de conseguir el primer triunfo fuera de casa.

