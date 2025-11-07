Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patri Benet. GmasB
Liga Femenina 2

El Plantel GmasB busca ante el Isla Bonita su segundo triunfo

El cuadro palmero llega a Granada tras dos victorias seguidas

Jose Manuel Puertas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:08

Comenta

El Plantel GmasB afronta hoy la sexta jornada de Liga Femenina 2 buscando, tras la derrota sufrida la semana pasada ante Viladecans la que sería ... su segunda victoria de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

