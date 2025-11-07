El Plantel GmasB busca ante el Isla Bonita su segundo triunfo

El Plantel GmasB afronta hoy la sexta jornada de Liga Femenina 2 buscando, tras la derrota sufrida la semana pasada ante Viladecans la que sería ... su segunda victoria de la temporada.

Para este encuentro, el equipo dirigido por Roberto Girón sale de su habitual horario de la matinal de los domingos, pues el encuentro se celebrará esta tarde a partir de las 17:00 horas en el pabellón Fuentenueva 1 del céntrico campus universitario.

Pero no lo tendrán fácil las moradas, pues su rival será de enjundia, ya que el Isla Bonita palmero llega a Granada tras enlazar sus dos primeras victorias del curso. En ello ha resultado clave el impacto de su reciente fichaje, Marta Vulovic, autora de 20 puntos y 34 créditos de valoración el pasado fin de semana ante el hasta entonces invicto Cesur Distrito Olímpico madrileño.

El Plantel GmasB no podrá contar una semana más con Mame Counga, pues la senegalesa sigue en su país tratando de solventar su visado, en una situación que se está eternizando para desgracia de Girón, que cuenta con la africana como una de sus referencias interiores. Sí volverá a jugar Patri Benet. que debutó en el último encuentro en casa ante el SPAR Gran Canaria, saldado con victoria morada. La veteranía de la levantina será fundamental ante un rival que llega en su mejor momento del ejercicio.