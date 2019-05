Baloncesto Con la pizarra en los genes Álex Gómez siente pasión por el balpcesto desde que era niño. / ALFREDO AGUILAR Álex Gómez, entrenador del Granada+Baloncesto y seleccionador andaluz femenino de minibasket, es una de las grandes promesas de los banquillos granadinos JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Jueves, 30 mayo 2019, 01:23

En una ciudad de la que han surgido multitud de entrenadores de baloncesto de alto nivel, la nueva camada viene pegando fuerte. Tras los pasos de Sergio Valdeolmillos, José Ureña o Curro Segura, y de 'adoptados' como Antonio Gómez Nieto, Quique Gutiérrez o David Cárdenas, la actual escuela de técnicos locales la forman nombres como Pablo Pin, pieza indiscutible en la eclosión del Covirán, Ramón Díaz, de exitoso recorrido americano al frente de los Capitanes de México DF, o el cordobés Pedro Calles, formado como entrenador en Granada y que actualmente dirige, con otro nazarí como Miguel Ángel Zapata como ayudante, al Rasta Vechta, revelación de una Bundesliga en la que se ha colado en la semifinal como recién ascendido y afrontará ahora al gigante Bayern de Munich. Pero hay más nombres a seguir.

Uno de ellos es el de Álex Gómez (Granada, 22 de febrero de 1988), considerado uno de los mejores preparadores de cantera en Andalucía. No en vano, lideró en abril a la selección autonómica de minibasket femenino al título nacional, dominando a Cataluña en la final.

Hijo menor del ex técnico de Oximesa y CB Granada, Antonio Gómez Nieto, cabría pensar que en su caso de casta le viene al galgo, pero no es del todo así. «Hasta los 18 yo sólo quería ser jugador», reconoce, si bien lo suyo era cuestión de tiempo: «Mis primeros recuerdos son con mi padre recibiendo cajas de cintas VHS para ver a jugadores de universidades americanas y ponernos a analizarlos junto a él», admite. Del veterano técnico, confiesa haber «heredado el saber escuchar, porque desde fuera del banquillo se ven las cosas diferentes y puedes tener una visión más amplia, aunque al final la decisión la tomes tú».

Ahora, precisamente junto a Gómez Nieto forman parte del Granada Más Baloncesto, que cumple su quinto año de vida convertido en un referente para la cantera granadina. Cuenta que el club surgió «con el objetivo de afianzar lo que empezamos en los Maristas, pero necesitando ir más allá de las opciones que teníamos en un colegio y buscando traer el baloncesto a la zona norte, donde apenas existía». Una idea de crecimiento meteórico tras un lustro, pues «empezamos con 150 jugadores y ya tenemos 450 y una falta de espacio considerable», presume.

El 'G+B', especialmente en su apartado femenino, se ha acostumbrado a mirar alto desde el complejo INACUA Antonio Prieto. «Llevamos años metiendo a todas las categorías en los Campeonatos de Andalucía», confirma. Pero no sólo eso, sino que el club morado es habitual en campeonatos nacionales, algo quimérico no hace tanto en Granada. Gómez, sin ir más lejos, se clasificó hace unas semanas con el equipo junior para el estatal, la misma generación con la que logró en 2015 la medalla de oro andaluza y un meritorio undécimo puesto español, entonces en categoría infantil. Todo ello en plena edad de oro del baloncesto femenino local, «con cuatro clubes trabajando muy bien», valora, en alusión a Presentación, Fundación CB Granada, 'Raca' y 'G+B'. «Algo que se temía, como es la competencia, nos ha hecho crecer a todos, y se está viendo que trabajando bien hay jugadoras habitualmente en selecciones autonómicas y nacionales», sentencia Gómez.

Son días de vino y rosas en la canasta femenina nazarí, pero con un conocido problema en la retención del talento. Marta Morales, Cristina Sánchez, Andrea Martín o Carmen Castellucci son algunos de los jóvenes nombres que han volado de la ciudad recientemente buscando opciones imposibles en Granada, algo que seguirá ocurriendo en el futuro. «Tenemos equipos en 1ª Nacional con buen nivel y el referente del 'Raca', aunque es cierto que hay clubes ACB como Valencia o Unicaja que están apostando por el femenino y que van a ofrecer opciones que nosotros no podemos dar y eso va a ser un problema», confirma Gómez. El técnico es consciente de tener en sus manos a la siguiente perla que podría emigrar, la cadete del G+B Celia García-Creus, ya internacional con España, de la que afirma que «ella y su familia creen en este proyecto y entrenar con Antonio Gómez Nieto es una garantía, pero si en algún momento tiene que irse seremos los primeros que la ayudaremos».

El entrenador de 31 años, que reconoce que él mismo está siempre «atento a posibles opciones profesionales» fuera de la ciudad, pasó la temporada 2016-17 en la Academia CONADE, el centro de alto rendimiento de México trabajando junto a Sergio Valdeolmillos y Ramón Díaz, y llegando a ser seleccionador azteca sub 17. Allí aprendió «muchísimo», y valora por encima de todo «el hambre y la pasión con la que se pelea cada balón» algo que le hizo «ver las cosas de otra manera». Y es que la cancha refleja en México «el día a día de un país con 128 millones de habitantes de los que muchos buscan una oportunidad para salir a Estados Unidos y van a por todas».

Pasado en el 'Raca'

Justo antes de cruzar el charco, Gómez había logrado el ascenso deportivo a la Liga Femenina 2 con el 'Raca', consumado al fin en los despachos un año después. Quizá por ello muchas miradas apuntaban a él como la opción más lógica para reemplazar a Quique Gutiérrez en el banquillo rojillo, aunque afirma que «no ha habido ningún contacto en ese sentido y no me ha sorprendido», si bien reconoce que le hubiera gustado recibir una llamada «porque siempre es una alegría que te quieran en otro proyecto».

Finalmente, Maribel Piñar dirigirá al Grupo Hafesa, y Álex Gómez, cuyo sueño «siempre ha sido poder vivir –y no «sobrevivir», como actualmente– del baloncesto», busca sus próximos pasos, de momento pensando en clave de selección autonómica, para lo que necesita «tener ojos en todas partes para detectar a cualquier niña que destaque», y por supuesto, en el morado de 'G+B', con un anhelo a medio plazo. «En cinco años, nos gustaría tener un equipo en LF2 y otro en Liga EBA», afirma. Y es que, con la ambición por montera, está convencido de podría haber, por qué no, dos equipos locales en la segunda categoría nacional. «Es difícil pero no implanteable, porque hay muchas jugadoras que tendrían sitio, como ha demostrado Marina Gea en el 'Raca' aun siendo todavía junior». Para ello, no queda otra que «trabajar con mimo el talento». El mismo cariño que él aprendió casi desde la cuna, por más que inicialmente renegara de ello.