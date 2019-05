De Jong jugaba su último partido con la camiseta del Ajax cuando, un tanto por delante en el marcador y ya en la prórroga, el jugador holandés se acerca al árbitro para pedirle por favor que añada más minutos al partido. Se trata de un semifinalista de Champions y ganador de todas las competiciones que se juegan en Holanda, es decir, un competidor serio en su sentido más férreo y poderoso. Un jugador que honra su denominación en la sapiencia de que solo se pierde tiempo cuando se rehuye de la pelota y del juego. Un centrocampista que a lo largo del tiempo, esa construcción social que nos acerca a adivinatorias, ganará más que perderá pues tiende a priorizar lo natural sobre lo construido. 'Debuenostontos', un grupo de rap granadino que debería vender millones de copias y no vende ninguna, acierta a decir en una de sus canciones que «la mejor forma de aprovechar el tiempo fue perdiéndolo en el barrio». Y es que hemos sido engañados en términos de productividad, utilidad y aprovechamiento, nos olvidamos de nosotros en favor de lo que creemos mejor para nosotros. El FC Barcelona de Pep Guardiola también intentó abrirnos los ojos con su ejemplo, independientemente del resultado y las circunstancias, nunca se les vio perder tiempo con lesiones fingidas, retenciones de balón en zona de córners o lanzamientos sin sentido, a la grada o fuera del estadio. Jugaban sin miedo a perder, rindiéndose a sus instintos, sin existir en ellos esa sensación tan desagradable provocada casi siempre por percepciones de peligro supuesto, no real. Y es imposible que el equipo que pierde tiempo no reciba gol en el último minuto.