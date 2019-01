Atletismo Pablo Sánchez se impone con autoridad en el cross Comarca de los Pedroches Pablo Sánchez subió a lo más alto del podio. / J. C. El granadino aventajó en más de cuarenta segundos a su compañero de entrenamientos Mohamed Lansi JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 15 enero 2019, 01:24

El atleta granadino Pablo Sánchez ganó el pasado domingo por la mañana la vigésimo novena edición del Cross Nacional Comarca de los Pedroches, que se celebra en Villanueva de Córdoba. El del Unicaja completó los ocho kilómetros en 25 minutos y 21 segundos, a más de cuarenta segundos de su compañero de entrenamientos Mohamed Lansi, que fue el segundo clasificado. «Corrí a tope, a reventar, porque quería que me sirviese como entrenamiento. Al quinto kilómetro me quedé solo y seguí corriendo fuerte. Es un cross muy chulo, duro y exigente con curvas y cuestas», explica Pablo Sánchez a IDEAL.

El día anterior, el granadino había ganado el 3.000 metros del campeonato de Andalucía absoluto de clubes. Hizo doblete, al igual que el año pasado cuando también ganó ambas pruebas. Este pasado fin de semana supuso para él una «prueba de fuego». «En noviembre corrí el 3.000 en Sevilla y no me salió la carrera, luego la Vallecana y también esperaba mejor resultado. He tenido buenas sensaciones», apunta Pablo Sánchez, que participará la semana que viene en la mítica carrera de San Antón en la que fue tercero hace un año.

Andaluz

Además de Pablo Sánchez, otros granadinos brillaron en el campeonato andaluz en pista cubierta disputado en Antequera. Una Stancev (Cueva de Nerja) ganó en el salto de altura sobre Marina Ortega (Ciudad de Motril), Javier Martín (Surco Aventura) lo hizo en 60 metros por una diferencia absolutamente mínima con respecto al también granadino Carlos Bailón (Unicaja), Isidro Leyva se impuso con muchísima claridad en el salto con pértiga y Javier Sánchez, hermano de Pablo, fue el mejor en 400 metros con marca personal.

También destacaron la segunda posición de Irene Jiménez (Unicaja) en 800 metros y los terceros puestos de Mónica Alconchel en 1.500 metros, Alberto Ortega (Surco Aventura) en la final A del 200, Álvaro Arriaga (Rincón Fertilidad Vélez) en salto de longitud y Antonio Martín (Surco Aventura) en lanzamiento de peso. Elba García (Ciudad de Motril) rozó el podio en triple salto y su compañero Daniel Calderón ganó su final en 200 metros.

En la competición femenina, el Granada Joven ganó el relevo de la final B aunque fue el club con menos puntuación por una sanción mientras que el Ciudad de Motril, tercero en ese relevo, acabó sexto. Por la competición masculina, el Ciudad de Motril fue segundo en la final B de los relevos y sexto en el cómputo global. El Surco Aventura fue segundo en la final A con Alberto Ortega y el Cueva de Nerja lo siguió con Javier Sánchez en su equipo. Cueva de Nerja, Unicaja y Bahía de Algeciras compusieron el podio entre las féminas mientras que el Surco Aventura logró arrebatar el tercer escalón entre los hombres.

Fontes y Hernández

Los atletas granadinos Ignacio Fontes y Lorenzo Hernández han sido convocado por el seleccionador José Peiró para disputar este fin de semana en Miramas (Francia) el campeonato Unión Mediterránea sub-23 de pista cubierta. El mediofondista del Playas de Castellón competirá en 1.500 metros junto a Adrián Ben Montenegro, del FC Barcelona, mientras que el lanzador motrileño de peso Lorenzo Hernández, también del club azulgrana, se ve acompañado en la citación por Luis Ramírez (Atletismo Numantino).

Duatlón cross de Zújar

El I Duatlón Cross de Zújar celebrado el pasado fin de semana puso broche el domingo al III circuito provincial de la Diputación de Granada. Modesto Álvarez se hizo con la victoria en una hora, 28 minutos y 27 segundos, a cerca de medio minuto de Manuel Varo. Les siguió Joaquín Gómez. En la competición femenina, Marina Girona fue la única mujer que consiguió rebajar las dos horas por 38 segundos. La siguieron Cristina Duque y Ana Rodríguez. 70 participantes compitieron en esta última prueba del circuito provincial.