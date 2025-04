«No nos sorprendió lo de Carlos; lo suyo por el Ejército es pura vocación»

El adiós temporal de Carlos Garach a la natación por el Ejército a sus 20 años no sorprendió a su entrenador en Churriana, Alejandro Mateos. « ... Ya sabíamos desde hacía mucho tiempo que quería ser militar. También soñaba con ello, como con ir a unos Juegos Olímpicos. Era pura vocación, porque además no tiene tradición familiar ni próxima», comparte en declaraciones a IDEAL. «Es su decisión y nosotros la asumimos con toda la buena onda de como cuando quería competir. Le apoyaremos al 200%, a muerte, y seguiremos ahí para ayudarle como a cualquier niño que entra al club», esgrime.

Alejandro Mateos empezó a entrenar a Carlos Garach en 2018 y desde entonces ha compartido con el nadador «siete años espectaculares, meteóricos y muy graficiantes». «Fue un camino de '10' en todos los aspectos; con momentos muy buenos y otros aún mejores, porque malos no hubo ninguno más allá de los que a veces hay que superar en el deporte y que te hacen crecer», reseña. En cualquier caso, el técnico se pone desde ya a su disposición para el día que decida volver: «Nos pondremos manos a la obra y no habrá ningún problema porque las federaciones española y andaluza le tienen las puertas abiertas. Si le dejan seguir entrenando en el Ejército, no descarto ni tan siquiera que vaya a los Juegos de Los Ángeles en 2028».

El entrenador de Carlos Garach en Churriana recuerda perfectamente el día que le conoció. Ya dirigía a su hermano cuatro años mayor, Jose, cuando le vio aparecer para posar en una foto junto a él tras proclamarse campeón de una prueba durante una competición en Cádiz. «Le vi tan alto y desgarbado, pero con cara de niño, y al presentarse le pedí que se apuntara con nosotros a natación», cuenta. «Desde el principio quiso llegar lo más lejos que pudiera; lo tenía muy claro, como ahora con el Ejército», añade.

«Como gestor deportivo me da pena que deje la natación, como al resto en el club y a él mismo ya que fue su vida durante muchos años, y es un gran activo de nuestro deporte en España; sin embargo, es muy joven y tiene la calidad suficiente como para hacer un impasse y volver tan fuerte como ya lo hicieron otros antes que él e incluso mujeres tras ser madres», subraya Alejandro Mateos. «Esta decisión no la toma después de un fracaso, sino en todo lo alto; hizo un Campeonato de España espectacular, y otro de Andalucía que lo fue aún más», señala.

«Tiene un gran corazón»

«Lo que más destaco de Carlos es que tiene un gran corazón», indica su entrenador en Churriana. «Siempre fue muy humilde y trabajador, educado y cabal, con unos valores estupendos de trabajo y sacrificio, como siempre les digo a sus padres. Los ha demostrado al enrolarse en el Ejército a la mínima que ha podido; nunca titubeó», incide. Está convencido de que se adaptará bien al Ejército: «La natación requiere mucha disciplina y mantendrá una rutina parecida, porque su vida ya era muy recta antes». Mateos, en cualquier caso, le deja abierta la puerta a la piscina: «Sabe que esta es su casa».