El Motril recibe al Alhaurino, el Arenas al Mijas y el Churriana al Martos

En la novena jornada de 3ª RFEF, un partido se adelanta a este sábado; el Arenas de Armilla recibirá al Mijas; y cinco se jugarán ... este domingo. El Torre del Mar recibe al Huétor Vega, el Recreativo Granada viaja a El Palo, el Churriana de la Vega se las verá ante el Martos, el Huétor Tájar irá a Porcuna y el CF Motril recibe el Alhaurino.

A las 19 horas en el Municipal, el cuarto Arenas de Armilla recibe al segundo Mijas. En los armilleros su míster Jorge Molina, que se podrá sentar en el banquillo tras cumplir sanción, no podrá contar, por lesión, con Dani Salvatierra, Canillas y Charles. Por sanción, con Álex Cabello.

El Huétor Vega de 'Rizos' jugará el domingo a las 12 horas en el Juan Manuel Azuaga ante el segundo Torre del Mar. Los hueteños tienen la única baja por lesión de Javi Prieto. A las 12.30, el quinto Churriana, en El Frascuelo, recibe al Martos. 'Levi Cantero no podrá contar, ambos lesionados, con Capilla y Sergio Pimentel. Calero está sancionado. Por molestias físicas son duda Rubén Ávila y Fer Herrera.

En horario de tarde, el Huétor Tájar viajará para medirse al Atlético Porcuna (17 horas, municipal San Benito). Julio Catalá no podrá contar, por lesión, con Román y Mario Alonso. Tampoco será de la partida, por sanción, Javi Pérez. Vuelven tras cumplir sanciones Esteban y Ayllón.

Cierra el líder CF Motril que, a las 17 horas en el Escribano Castilla, recibe al Alhaurino. Chus Hevia tienen las bajas, por lesión, de Juanmi, Isra González y Rally. Vuelve Cameron.