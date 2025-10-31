Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cameron, del Motril. J. A. S.

Fútbol · 3ª RFEF

El Motril recibe al Alhaurino, el Arenas al Mijas y el Churriana al Martos

El Huétor Vega viaja a Torre del Mar y el Huétor Tájar a Porcuna

José Antonio Salvador

Motril

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:27

Comenta

En la novena jornada de 3ª RFEF, un partido se adelanta a este sábado; el Arenas de Armilla recibirá al Mijas; y cinco se jugarán ... este domingo. El Torre del Mar recibe al Huétor Vega, el Recreativo Granada viaja a El Palo, el Churriana de la Vega se las verá ante el Martos, el Huétor Tájar irá a Porcuna y el CF Motril recibe el Alhaurino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  5. 5 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  6. 6 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  9. 9 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  10. 10 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Motril recibe al Alhaurino, el Arenas al Mijas y el Churriana al Martos

El Motril recibe al Alhaurino, el Arenas al Mijas y el Churriana al Martos