El Motril quiere y no puede ante un Torre del Mar serio

Tocaba remontada y no se consumó. Los 3.500 aficionados que se dieron cita en el abarrotado estadio municipal Escribano Castilla no pararon de animar, ... pero no se encontraron la recompensa en forma de gol. El CF Motril lo intentó por activa y por pasiva, en ocasiones en exceso, abusando de los centros laterales buscando a Antonio López, si bien siempre se encontró con el portero Juan Ramos que, en la ida y en la vuelta, se ganó el sueldo con creces.

Motril Pablo Rodríguez, Chey (Mario Alonso, m. 81), Pablo Muñoz, Álex Torres, Oliveira, Migue Cobo, Toni García, Fran Carnicer (Iván Garrido, m. 63), Antonio López, Raúl García y Merenciano (Cameron, m. 63). 0 - 0 Torre del Mar uan Ramos, Ocaña, Álex Portillo, Castillo, Roberto (Juan Andrés, m. 81), Pato (Adri Osorio, m. 61), Cubo, Christian (Paco Ariza, m. 61), Gato, Miguel García y Ballo (Andrés Navarro, m. 16) (Maldonado, m. 61). Goles No hubo (0-2 en el global).

Árbitro Jiménez Villalba (Ceuta). Amonestó con amarilla a los locales Migue Cobo, Álex Torres, Oliveira y Toni García; y a los visitantes Miguel García, Cubo, Ramos y Juan Andrés. Expulsó al motrileño Carnicer.

Incidencias Vuelta del 'play off' de ascenso a la Segunda RFEF disputado en el Escribano Castilla ante 3.500 personas. Los visitantes del Torre del Mar comenzaron ganando el partido en los despachos. En la previa, sus directivos se movieron a la perfección y su 'protesta' a Juez Único de Apelación le hizo que el pivote local Baka no pudiera jugar. En lo deportivo, siendo justos, los malagueños, siempre ordenados y expeditivos, se atrincheraron con su defensa de cinco 'jugando' a la perfección con el tiempo y con el marcador de la ida. Al excepcional cancerbero le acompañaron los laterales Castillo y Ocaña, y los tres centrales Miguel García, Cubo y Álex Portillo, línea que nunca superaron los locales con garantías de éxito. El Motril intentó intimidar desde el pitido inicial. El primer remate de cabeza de Antonio López hacía presagiar por dónde irían los directrices del encuentro. Sobre el minuto 20 de juego, también fruto del juego aéreo, el central local Álex Torres cabeceó rozando el larguero. Antes del descanso, un disparo desde la frontal de Merenciano completó el bagaje ofensivo de un Motril ineficaz una vez que cruzaba los tres cuartos de su ataque. Poco, o casi nada, cambió el panorama tras el descanso. Los minutos avanzan y entre las pérdidas de tiempo en forma de lesión, y las tarjetas amarillas tácticas para cortar los posibles defectos defensivos, pasó el tiempo sin pena ni gloria para un Motril inofensivo de cara a puerta. Faltaba un gol, la afición animaba pero sin el efecto rebote de un plantel que nunca creyó. Sin pólvora Con más corazón que cabeza llegaron las últimas ocasiones de gol, siempre de los locales, ya que los visitantes no inquietaron nunca la portería defendida por el portero local Pablo Rodríguez. Toni García, de tiro cruzado, lo intentó. La más clara, un uno contra uno de Raúl García que se encontró con una mano prodigiosa de Juan Ramos. De nuevo Raúl García, ahora con la testa y picando en exceso. En el añadido lo intentó el central Oliveira, el mejor del Motril, tanto en la ida como en la vuelta. En definitiva, los motrileños no supieron –pudieron– sacar partido del ambientazo del municipal Escribano Castilla y, como en la ida, se estrelló ante un rocoso y ordenado Torre del Mar. El Motril, fiel a su norma de jugar liguillas y 'play off' sin conseguir el ascenso, de nuevo se quedó en la orilla y fue eliminado de forma justa por un Torre del Mar que se encontrará en la siguiente eliminatoria con un Real Jaén que sí aprovechó el factor campo.

