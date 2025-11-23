El Motril cae en Málaga y cede el liderato al Mijas

La duodécima jornada de liga del grupo IX de la Tercera RFEF dejó reparto de puntos en los dos derbis provinciales que se jugaron. Empataron ... a uno Huétor Vega y Churriana de la Vega y a cero el Huétor Tájar y el Arenas de Armilla. Hubo cara y cruz con la victoria de Recreativo Granada ante el colista Torreperogil y la derrota del CF Motril contra el Mijas-Las Lagunas (1-0).

Los motrileños cedieron el liderato a los malagueños con un solitario gol en propia meta de su mediapunta Pablo Muñoz en su visita al estadio Juan Gamberro Culebra, donde sucumbió ante el Mijas-Las Lagunas. Los locales fueron mejores en la primera parte, todo lo contrario que en un segundo acto en el que Antonio López, por partida doble, Pato y Nieto, tuvieron a su alcance el tanto del empate sin éxito.

En el derbi provincial disputado en Las Viñas, el Huétor Vega empató a uno ante la revelación de la temporada, el Churriana de la Vega. Se adelantaron los visitantes que entrena Levi Cantero en el 38' de juego, merced a la diana de su goleador Nacho Buil. En la reanudación, el catalán Joan Grasa, en el minuto 71, estableció las tablas para los de Moreno Rizos. De ahí al final hubo alternativas en el juego y en las ocasiones, por lo que el empate fue el mal menor para ambos.

'Gafas' en el otro derbi

En el municipal Miguel Moranto, el necesitado Huétor Tájar y el recuperado Arenas de Armilla terminaron repartiéndose los puntos tras empatar sin goles. Partido abierto con ocasiones alternas, más para los locales que entrena Julio Catalá. Las más claras, por medio de Jorge y Joaquín. El míster armillero Jorge Molina dio por bueno el punto, más tras jugar su equipo con un jugador menos desde el 25' de juego tras la expulsión de Diego López, hecho que le mantiene en puestos de un 'play off' completamente granadino. Motril, Churriana y Recreativo Granada ocupan las tres primeras plazas.