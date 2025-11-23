Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El goleador motrileño Antonio López (derecha) disputa un balón. J. A. S.

Tercera RFEF

El Motril cae en Málaga y cede el liderato al Mijas

Los dos derbis provinciales entre Huétor Vega y Churriana, y entre Huétor Tájar y Arenas finalizan con sendos repartos de puntos

José A. Salvador

Motril

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

La duodécima jornada de liga del grupo IX de la Tercera RFEF dejó reparto de puntos en los dos derbis provinciales que se jugaron. Empataron ... a uno Huétor Vega y Churriana de la Vega y a cero el Huétor Tájar y el Arenas de Armilla. Hubo cara y cruz con la victoria de Recreativo Granada ante el colista Torreperogil y la derrota del CF Motril contra el Mijas-Las Lagunas (1-0).

