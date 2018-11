División de honor Monachil y Céltic se citan en un derbi de objetivos cruzados Hora de buscar la reacción para los de Leo Fernández y de dar un golpe encima de la mesa los de Thierry C. GUISADO GRANADA Sábado, 24 noviembre 2018, 01:14

En juego la decimotercera jornada del campeonato, con el Cúllar Vega de nuevo alzado a la tercera plaza, la que da derecho a una posible promoción, después de su importante victoria ante el Estepona. Al Atlético Monachil se le ven las costuras, demasiado castigo la goleada en casa ante el Coín, mientras que Maracena y Céltic parecen aguantar el ritmo de la competición, los primeros empatando en casa ante un rival de la zona alta y lo segundos ganando en casa frente a uno de 'su' liga. El Arenas, continúa sin encontrarse.

Monachil y Céltic juegan el derbi granadino de la jornada en el Manuel Robles. Hora de buscar la reacción para los de Leo Fernández y de dar un golpe encima de la mesa los de Thierry, que pueden animarse en la competición antes de cerrar la primera vuelta. Por su parte el Cúllar Vega tendrá mañana un compromiso complicado en Nuestra Señora de la Fuensanta. En Coín se mide a un Athletic que es cuarto, a un punto de distancia de los granadinos, por lo que la tercera plaza está en juego.

El Maracena, que no pierde desde septiembre, parece que se ha abonado al empate. No han perdido en las seis últimas jornadas, cierto, pero de los dieciocho puntos en liza se han sumado once, por lo que el equipo no llega a dar sensaciones de alcanzar los puestos altos de la tabla. De momento, los azules son sextos a cuatro del ascenso, y comparecer en la casa del colista, el Adra, puede ser un buen acicate para la ilusión.

El Arenas está a dos de alcanzar posiciones de salvación. Lo que pasa es que tiene que visitar al líder y no parece el mejor feudo para reafirmarse. Además, el lateral diestro Kara y los delanteros Alberto y Barajas, están sancionados.