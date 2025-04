Molina Maza y la «traición» en su cese de la delegación de fútbol

Rafael Lamelas Granada Sábado, 12 de abril 2025, 14:18 Comenta Compartir

José Manuel Molina Maza, hasta hace unos meses presidente de la delegación granadina de la Real Federación Andaluza de Fútbol, en la que también era vicepresidente, dio explicaciones sobre su cese en los distintos cargos en sendos comunicados, uno enviado al fútbol provincial en general y otro a los asambleístas de la RFAF.

En el primero de ellos, se queja de su marcha «inesperada» tras 16 años en el cargo, sin la oportunidad de dar explicaciones ya que su situación laboral, apunta, «estaba bajo presiones». Molina Maza expone que le echaron «no por errores, no por falta de compromiso, sino porque así lo decidieron algunos, sin darme la oportunidad de tan siquiera escucharme». «Me apartaron sin una razón justa», lamenta. «No tengo una explicación concreta», añade.

El exdirigente señala al también granadino Pedro González Segura, quien fue apartado de sus funciones en la Real Federación Española de Fútbol a raíz de las consecuencias de la operación Brodie, la cual supuso la caída de Luis Rubiales y otras personas de su confianza. Actualmente, González Segura es asesor del nuevo presidente de la RFAF, Pedro Curtido. Molina Maza asegura que le garantizó que mantendría su puesto en una conversación. «Sin embargo, después de eso, me despidió. Me siento decepcionado y engañado», alarga. «Habiéndome pedido trabajo en la RFAF y ante mi negativa explicándole que su situación no nos lo permitía, podréis sacar vosotros mismos la conclusión del porqué yo no podía estar en la delegación de Granada», acusa.

«Hay quien está dispuesto a ser desleal por dinero y poder, me ha tocado vivirlo en primera persona y aunque es decepcionante, mi honestidad no me permite callarme», insiste. «Mi interés no es generar polémica, sino reafirmar mi compromiso con la verdad y la ética profesional. Sinceramente no tengo ningún interés en volver, solo he contado mi versión», sentencia.

«Reconozco que pude haberme equivocado en algunas cosas, nunca fue mi intención hacer algo que os afectara de manera negativa, porque siempre actué pensando en lo mejor para todos», abunda en la misiva a los clubes granadinos.

En la otra carta, enviada a los asambleístas de la RFAF, argumenta los motivos de la salida del expresidente Pablo Lozano. «Presiones que jamás deberían haberse producido ya que afectaban a su esfera personal y privada», esgrime. Entre ellas, el propio cese de Molina Maza. «Creía en sus palabras ciegamente», antepone, pero «he comprobado que nunca me dijo la verdad respecto a los motivos de su dimisión.

Se desmarca de Pablo Lozano

Sin embargo, Molina Maza se sitúa al margen de las actuaciones de Lozano y cuenta su versión sobre el comportamiento de Curtido y González Segura en lo que define como una «conspiración», pasando de un apoyo hacia su persona en Granada a su salida, tras una reunión de ambos con los otros delegados provinciales. «Quiero dejar claro que jamás hubo en mí un actuar oscuro», reitera.

Preguntado por IDEAL sobre estos comunicados, Pedro González Segura prefiere no replicar las palabras vertidas contra él por José Manuel Molina Maza.

