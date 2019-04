Deporte Inclusivo Dos metales para el Aspace en la Liga Andaluza de boccia Los integrantes del equipo de Aspace, tras conseguir el oro. / :: IDEAL Los buenos resultados en la Liga han propiciado que Fernando Antúnez, Álvaro Ballesteros y Manolo Martín se concentren desde hoy con la Selección Andaluza CÉSAR GUISADO GRANADA Miércoles, 3 abril 2019, 00:10

En la barriada de Los Vergeles se sigue espoleando el buen talento de los boccieros granadinos. Allí, en la planta baja de la sede de Aspace, cada tarde se entrena a conciencia el acercamiento a la bola blanca ya sea lanzada desde canaleta o a mano. Los resultados, casi nunca tardan en llegar. Acaba de suceder, toda vez que la temporada está llegando a su fin, que el CD Aspace se ha vuelto a subir a lo más alto del podio y en esta ocasión, proclamándose campeón de Andalucía por equipos.

El equipo formado por Manuel Martín, Fernando Antúnez, Álvaro Ballesteros y Juan Manuel Moreno simplemente dominó de principio a fin. Calidad, veteranía y empuje a partes iguales como una fórmula bien combinada para atrapar el éxito en los dos compromisos que tenían por delante para abrochar la quinta y definitiva jornada. El primero lo resolvieron con un 12-3, para sufrir algo más en el segundo, ganando también por 4-3 y celebrando así el tremendo éxito cosechado.

La fiesta fue allí mismo, sobre el parqué del pabellón de deportes Juan Manuel Moreno 'El Fatiga' de Bormujos. Esta localidad sevillana fue la encargada de acoger la quinta jornada de la Liga Andaluza de boccia, una competición que se celebra bajo el formato de concentraciones para equipos y parejas. Una de ellas, la de la categoría Bc3 formada por Jesús González, Luis Molina y Juan Luis Marfil también se llevó premio tras imponerse en todos sus partidos menos el que disputaron contra los jerezanos José María Rodríguez y Ángel Ponce, por lo que debieron conformarse con el segundo tiempo. Sin embargo, una nueva actualización del ránking nacional podría dar con este trío en el próximo Campeonato de España por puntuación.

La próxima cita para los deportistas del Club Deportivo Aspace es inminente ya que comienzan desde hoy y hasta mañana una concentración con la selección andaluza de Deportes para personas con Parálisis Cerebral. Los convocados a esta cita han sido Fernando Antúnez, Álvaro Ballesteros y Manolo Martín en categoría Bc2, y Juan Luis Marfil en Bc3, como deportistas; y Ana Fajardo como técnico.

Uno de los veteranos del equipo, Manuel Martín, dijo estar muy contento por el resultado obtenido. «La jornada fue muy positiva, veníamos prestos y dispuestos a realizar una gran jornada ya que llevábamos cinco años consecutivos clasificándonos para el Campeonato de España y está temporada lo hemos vuelto a conseguir. Ahora toca pensar en la última jornada de la Liga Andaluza de forma individual, –que se celebrará el 20 de abril en Córdoba– ya que desde el año 2016 no he vuelto a estar en un campeonato de España de forma individual, y me gustaría volver a estar», aseveró. «Me gustaría poder regresar para entrar en los planes de la selección y, para eso, creo que deberían de verme forma individual, y ver el buen trabajo que vengo haciendo desde agosto», aportó el doble medallista en Pekín.