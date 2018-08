Pesca Las mejores playas y cebos para pescar en Granada en verano a criterio de los campeones Pescadores durante el Campeonato de Andalucía de corcheo, celebrado en el Puerto de Motril. / P. SÁNCHEZ MARTÍN Los granadinos, vencedores nacionales y habituales en los torneos mundiales, ofrecen sus consejos para sacar las mejores piezas durante la época estival CÉSAR GUISADO GRANADA Sábado, 4 agosto 2018, 00:13

Velilla y Poniente por la variedad de las especies, Calahonda por su profundidad y La Herradura por lo exigente de sus aguas claras. Casi siempre lombriz en el anzuelo y el anochecer para los lances, aunque podemos encontrar la lisa cuando con la salida del sol. Los pescadores granadinos, campeones provinciales, de presencia en nacionales e incluso mundialistas para la próxima temporada, aprovechan los días de verano para prolongar el contacto con sus cañas eso sí, por puro ocio, lejos del estrés lógico de la competición. Toca disfrutar, a pesar del horario acotado por los bañistas, las motos de agua y el revoloteo sobre las bancadas. Y no sólo en las playas granadinas. Almería, Murcia y Huelva también son los destinos elegidos por nuestros pescadores de cabecera.

Variedad en Almuñécar

«Para mí, la mejor zona está en la Playa de Velilla, porque es donde más variedad de pescado vas a encontrar ahora mismo, es de donde más se saca y donde mejores resultados obtengo. Lo demás está bastante flojo», dice el internacional Iván Rodríguez. Dice el pescador del Rincón de Gójar, que en los fondos de Almuñécar, menos profundos que los de Motril, podemos encontrar alguna piedra suelta «lo que hace que haya más vida», explica.

En cuanto a cebos, siempre lombriz catalana y americana. «Lo que vamos a encontrar allí son herreras y sargos, y para esto nos va muy bien ya que es lo que más nos atrae a esta pesca». Y, sobre las horas, mejor al anochecer. «Tanto el atardecer como el amanecer son buenos momentos, pero sobre todo la mejor hora es cuando empieza a caer el sol. Desde el mediodía a las seis de la tarde no vas a sacar nada, pasa todo el año, pero ahora en el verano con los bañistas, el pescado está mucho más resabiado. Encima el tema de las barcas y de las motos de agua, afecta mucho», se queja.

Catalana en el anzuelo

El mundialista Álex Ruiz se queda con la arena de casa. La conoce al milímetro y asegura que la Playa de Poniente es su favorita porque «tiene todo tipo de especies, puedes pillar lo que quieras». El internacional del Pesca Motril, que afronta una inminente etapa como pescador de la categoría senior, apuesta por la catalana para buscar un pescado pequeño, de medio kilo para abajo, como el besugo, la herrera, la boga, lubinas, jureles y caballas. «Es una playa que puedo recomendar para todo el año porque, la verdad, es la que me gusta. Aquí, lo mejor es lanzar al atardecer, es idónea por la noche cuando el pescado busca su hora de cena. Cuando cae el sol se activa tienes que ser más fino para buscar lo que quieres», explica.

Una playa mixta

Aída Rivas se queda con La Herradura, aunque a veces cambia de escenario si busca pura roca y para ello se desplaza hasta Calahonda. Esta experimentada pescadora del Rincón de Gójar describe las virtudes de contar en la provincia con una playa mixta de roca y arena, como la herradureña. «Si te vas a las puntas encuentras roca y se te ubicas en el centro, aunque fuera del agua veas chinito, vas a tener arena en el interior y esto hace que cambie el pescado». Además, Calahonda es profunda y esto «va bien para encontrar besugos gordillos». En La Herradura saldrá la herrera, sargos y palometas. «Aquí el agua es muy clara por el tipo de fondo, por su limpieza, así que tienes que ser más fino pescando porque el pez es muy listo y te detecta los hilos y los anzuelos», descubre la pescadora del Rincón.

22 y 23 de septiembre Caza Social del Andaluz de palomas a brazo, en Armilla. 29 y 30 de septiembre Caza Campeonato de Andalucía de cetrería, en Iznalloz. 18 al 21 de octubre Tiro Campeonato de España de precisión, en Las Gabias.

Sobre cebos, Rivas no tiene ninguna preferencia concreta. «Cualquier cebo te puede ir bien, pero yo uso gusano normalmente, tanto catalana como americana. También puedes poner alguno más duro como la tita o utilizar langostino, esto te va a ayudar a buscar más tipos de especies. Y para eso también es bueno utilizar perlas flotantes, yo utilizo de Poseidón and Gum y hace que sea más probable la picada por los colores que tienen», subraya.

En cuanto a las horas, «en verano no queda otra que al amanecer y anochecer, sabiendo que te puede cambiar las especies por completo. Al atardecer te va a comer más el besugo y por la mañana puedes coger alguna araña. También será normal que salgan palometas y lisas», dice.

Mejor por la noche

«Para entretenerme, lo mejor es Motril por la variedad, pero si quiero sacar pescados de buen corte, voy a la zona de Almería, porque hay más 'roqueo' en zona mixta», dice el campeón provincial Kevin Pérez. Cuando no se dirige a los roquedales de Oriente, busca la herrera y el robalete en Playa de Poniente. «Con catalana. Aunque si te vas a Almería, lo mejor es echar carnada gorda como el pulpo, porque de allí vas a sacar robalos gordos o dentones si pescar en kayak. También sargos, mojaras y pescado de piedra». Y en este sentido también señala La Herradura como «una playa muy buena porque hay más profundidad», alude. «¿Un momento? Siempre por la noche. Piensa que es cuando el pescado entra a la orilla a marisquear y los depredadores es lo que buscan. Ese es el momento», explica el del Club Alborán.

El placer de viajar

Para José Manuel Robles, Calahonda ofrece una de las mejores orillas de la provincia. Pero si de lo que se trata es de disfrutar, lo tiene claro. «Vete a la costa de Almería, o incluso a Cádiz. Por distancia vamos menos veces, pero la Playa del Rompido, en Huelva, es una pasada, es muy difícil que no te traigas de allí una lubina o una baila, que son palabras mayores», repasa.

Por afición, «vamos a Adra, allí salen muchas lubinas y si sigues un poco más adelante, en el Palo del Sardinal, puedes sacar doradas de dos, tres y hasta de cuatro kilos. Eso sí, también puedes venirte con las manos vacías», avisa.

Robles aconseja probar la funda. «Es un cebo universal para las lubinas y las bailas, que las diferencias porque tienen unos puntos como las truchas. La funda es un gusano que segrega una baba y al mezclarse con la arena crea una funda, una crisálida como hacen los gusanos de seda», descubre.

Y cuenta que para pescar, mejor por la tarde-noche. Aunque sin encontrar explicación «las doradas en Almería, a mediodía, cuando más calor hace. No sabemos por qué, pero es así. Y es raro porque aquí, en Murcia o en el Levante, salen de noche, pero en Almería no y hay quien no se lo cree», apuntilla.