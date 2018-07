Atletismo La mejor versión de Laura Bueno sueña con Berlín Carmen Sánchez, la granadina Laura Bueno y Aauri Lorena Bokesa formaron el podio en los 400 metros. / R. I. En Getafe batió la mejor marca personal que se había adjudicado en Granollers ocho días antes JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 24 julio 2018, 01:52

La velocista granadina Laura Bueno temió durante algunas semanas que se le escapara la mínima para el campeonato de Europa de Berlín. Sabía que tenía el nivel, pero esta no llegaba. La rozó en dos ocasiones consecutivas en los mítines de Andújar y Huelva, a cinco y tres centésimas de esos 52.80 en sus 400 metros. Se enrabietó. Fue el 16 de junio cuando en la pista de Castellón, con motivo de la última jornada de División de Honor, lograra el ansiado billete con un registro de 52.76. Esa calma le permitió luego ofrecer lo mejor que tiene dentro. En el campeonato de España por federaciones autonómicas en Granollers consiguió una personal de 52.46, líder en su prueba, que sólo ocho días después volvió a pulverizar para proclamarse por segundo año consecutivo campeona de España con una marca de 52.17, récord de Andalucía y séptimo mejor registro español y femenino en toda la historia. Se llevó el oro también en el relevo como hiciera en 2017, sin rival desde entonces. De ahí que la cita de Berlín le llegue en su mejor momento deportivo.

«Esta nueva mejor marca personal fue una satisfacción muy grande porque refleja el trabajo que estoy realizando con mi entrenador Jesús Montiel», expresa Laura Bueno a IDEAL. «Paré el crono en 52.17 y ya se va asomando el 52 'peladito'. Estoy muy contenta. Llego en un buen estado de forma a Berlín, cargaremos pilas estas semanas y a ver qué tal se da por allí», apunta. Aunque se sigue superando, la tarea se vuelve un poco más difícil tras cada hazaña. «Me gustaría seguir bajando mi marca personal aunque cada vez se va complicando más porque no soy una máquina que programa las cosas», bromea Bueno. Tiene claro su próximo objetivo: plantarse en una final europea. «Quiero romper esa barrera de quedarme en las semis por puestos o milésimas porque parece que cuando me visto con la roja me meto presión y me bloqueo, así que espero disfrutar en Berlín», sostiene la atleta.

Junto con su equipo en el Valencia Esports, exclusivo de mujeres, la granadina logró además un nuevo récord en el relevo largo 4x400 con un registro de 3:36.38, con la suya como la última carrera, que rompió una marca establecida por el Valencia CA-Karhu en 1997. Por seguir con los récords, Bueno rompió en julio la mejor marca en la historia española de los 600 metros que poseía Sandra Myers desde hace 25 años, justamente la edad que tiene Bueno, para dejarlo en 1:26.21. Ese talento también para una prueba con 200 metros más le hace replantearse una aventura en el 800.

A excepción de la medalla de oro de David Jiménez en el relevo largo con el Playas de Castellón y el bronce de la marchadora María Pérez, los granadinos han clavado sus preseas del anterior campeonato de España. Alberto Amezcua repitió su plata y Dani Rodríguez el bronce, testigo de la exhibición de Hortelano, junto a sendos oros de Laura Bueno. «El sábado no me encontré bien por el calor pero me pude meter en una final muy cara por tiempos. Al día siguiente me encontraba algo mejor pero la calle 2 es complicada, luché porque decidía el relevo de Berlín y estoy a la espera de las listas. Estoy contento por la temporada, aunque podía haber estado mejor en Getafe», confiesa David Jiménez, que espera saber hoy si irá al Europeo.

«Llegué bien de forma al campeonato, era uno de los objetivos de la temporada ya que a nivel nacional es la cita más importante. En las eliminatorias y semifinales estuve tranquilo, con marcas buenas, pero a la final llegué un poco cansado porque tuve las tres carreras en menos de 24 horas», lamenta Dani Rodríguez para IDEAL. «Los últimos metros de la final me costaron un poco pero una medalla de bronce en un campeonato en el que ha habido tanto nivel en todas las pruebas está muy bien. Ha sido un espectáculo», razona el del Playas de Castellón. «En el relevo hubo un problema en una entrega y nos descalificaron pero a nivel individual conseguí lo que buscábamos. Ahora voy a seguir entrenando para el Europeo y a ver si podemos sacar algo bueno en Berlín», confía Rodríguez.

No tuvo suerte la marchadora María Pérez en sus 10 kilómetros marcha, pese a la presea de bronce que se lleva a casa. La de Orce, actual campeona de España en 20 kilómetros marcha, sufrió el retraso de un minuto completo en el pitlane cuando iba en cabeza a por el título. Al volver a la pista ya era tercera y fue esa posición la que logró retener. La marchadora del Valencia Esports que entrena Jacinto Garzón estará en Berlín al igual que su compañero de grupo Alberto Amezcua. Ambos han seguido una preparación exhaustiva en Font Romeu (Francia) en altura, algo que les perjudicó en el campeonato de Getafe pero que debe ayudarles en la cita europea.

Fontes

Otro atleta granadino destacado aunque más por su personalidad que por el resultado final fue Ignacio Fontes, que apostó por una táctica con no muchos precedentes en el 1.500. El del Playas de Castellón decidió romper la carrera pronto y ponerse en cabeza abriendo distancia, motivado por un pulso a vida o muerte por la mínima de Berlín. Hizo sufrir a los aspirantes al título con su valentía, provocando un caos absoluto e inesperado. «Me habría gustado intentar la mínima el sábado pero con el retraso y lo feo que estaba el día decidí hacerlo en la final. No perdía nada y podía ganar mucho, pero en los últimos cien metros el cuerpo me dijo 'basta'», reconoce a IDEAL. «Estoy triste porque no ha salido, la temporada de verano ha sido dura con unas lesiones que me impidieron competir y me ha afectado un poco psicológicamente. Estoy orgulloso de mi actitud en la carrera y espero que el tiempo me de lo que me merezco», implora Fontes, que acabó octavo con una marca de 3:47.52, a casi ocho segundos de esa mínima perseguida. También compitió el salobreñero José Luis López, de La Rioja Atletismo, que fue quinto en el decatlón con mérito tras dos años de lesión.