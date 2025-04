La media maratón más bonita y más universal del mundo

Fran Peláez Granada Domingo, 27 de abril 2025, 17:38 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

Granada volvió a brillar al ritmo de miles de zapatillas golpeando sus calles. En su ya tradicional media maratón, bautizada cariñosamente como la carrera más bonita del mundo, el trazado no fue lo único que emocionó; las historias humanas que se entretejieron durante los 21 kilómetros dejaron momentos y anécdotas que no deben caer en el olvido.

La pasión por el deporte no conoce de fronteras. Martín, un ecuatoriano que cruzó el Atlántico exclusivamente para participar en la carrera, reconoció que cumplió un sueño. «Siempre he querido correr en España. Ya había visitado antes el país pero me moría de ganas de correr aquí. Un amigo me consiguió el dorsal y me propuso una locura», contó a IDEAL con alegría en su rostro antes de iniciar la marcha.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó el club 'Granada x el running'. Todos sus miembros portaban en sus dorsales una sencilla pero conmovedora frase: «Va por ti, Miguel». Era un homenaje a un compañero del club que falleció de manera repentina y que, de hecho, estaba inscrito para correr esta edición. «Todos los miembros corremos en honor a nuestro compañero, esta carrera va por él», comentó a IDEAL una compañera y amiga del homenajeado justo antes de comenzar la media maratón.

Otro momento especial lo ofrecieron Carlos y Andrea, una pareja que se desvive por el deporte y que no dudaron en aprovechar la fecha para vestir la camiseta de sus equipos, Barcelona y Madrid, quienes más tarde disputaron la final de la Copa del Rey. Carlos, con la azulgrana, y Andrea, portando su camiseta blanca, reconocieron que estaban enfocados en acabar la carrera pero el partido los tenía con bastantes nervios.

Algunos otros se tomaron la carrera como un desafío personal. Es el caso de Juanma, un joven granadino sin experiencia que únicamente llevaba dos semanas saliendo a correr. «Me ofrecieron un dorsal hace dos semanas y lo acepté. Me propuse esta carrera como un reto y pienso finalizar, me da igual el tiempo. Llevo semana y media entrenando y saliendo a correr, así será mi primera toma de contacto con este mundo, dónde mejor que en Granada, mi ciudad», asintió el joven sintiéndose orgulloso de sus raíces.

Y si de retos personales hablamos, el caso de Jesús, de 72 años, merece mención aparte. Esta fue su décima media maratón. Llevaba años sin correr por una operación de rodilla: «Mi objetivo son los cinco kilómetros. Lo demás es un regalo». Su espíritu competitivo despertó curiosidad a otros corredores. Algunos incluso le pidieron una foto para inmortalizar el momento.

Desde el emotivo homenaje a Miguel por parte de sus compañeros de club hasta el coraje de Jesús, que a sus 72 años sigue superándose tras una operación, pasando por las ganas de Martín de correr por primera vez en suelo español o la historia improvisada de Juanma, que decidió enfrentarse al reto sin apenas preparación. Cada historia es un reflejo de lo que representa esta carrera: humanidad, superación y conexión.

Granada, con la Alhambra como testigo silenciosa y sus calles abarrotadas de gente, convierte esta carrera en algo mucho más grande que una competición. Esta media maratón no es solo una carrera. Es un escaparate de emociones, de historias que se cruzan con la Alhambra de fondo y con un público entregado que convierte cada esfuerzo de los corredores en una ovación. Por eso, y por mucho más, está denominada como la carrera más bonita del mundo, pero es también universal.

