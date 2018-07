Las medallas de Granada piden su sitio

Más altos, más fuertes, más rápidos y también cada vez más granadinos. La presencia de atletas de la provincia en los podios de las pruebas nacionales más exigentes y reñidas se ha vuelto habitual en los últimos tiempos. Una buena muestra fueron los pasados campeonatos de España por federaciones y absoluto, que se celebraron en los dos últimos fines de semana. Protagonismo de la convocatoria andaluza en el primero, con una emocionante segunda posición como premio tras Cataluña; y las seis medallas que cinco atletas se llevaron de Getafe en el segundo, bajo el liderazgo de Laura Bueno, que revalidó sus medallas de oro de 2017 en los 400 metros lisos y en el relevo 4x400 con dos récords incluidos.

A Bueno, que acudirá al campeonato de Europa de Berlín como única representante española en su distancia, la siguieron con metal entre los dientes Alberto Amezcua, con una plata en los 10.000 metros marcha; María Pérez, con un bronce en esa misma prueba; Dani Rodríguez, con otro bronce en el 200; y David Jiménez con su oro en el relevo largo con el Playas de Castellón. Bueno, Amezcua, Pérez y Rodríguez competirán en Berlín junto a Arián Téllez, que también ha sido incluido en la convocatoria para el relevo corto 4x100 pese a no conseguir su mínima individual por una centésima en Getafe. Esperan culminar en la ciudad alemana una temporada fantástica en muchos sentidos. Sin presión, pero a por todas. Conscientes de sus posibilidades.

Laura Bueno Ganadora Probada su autoridad en los 400 metros nacionales, Laura Bueno acudirá a Berlín con la mira en acceder a una final europea que hasta ahora se le ha escapado. A sus 25 años, sigue mejorando día a día y se acerca a sus límites, algo que no rebaja en absoluto su ambición. Busca bajar de los 52 segundos. Dani Rodríguez Lanzado Este granadino del Playas de Castellón revolucionó el panorama cuando en la semifinal de los Juegos del Mediterráneo paró el crono en 20.59, una marca con la que hizo historia al igualar con el tercer mejor registro que se haya hecho jamás en los 200 metros en España. No quiere ser menos que Hortelano. María Pérez Promesa A sus 22 años, María Pérez es un ejemplo de precocidad. La del equipo Valencia Esport sorprendió en el Mundial de Londres, del que ahora hace un año, como la cuarta mejor atleta europea y tercera en la Copa del Mundo de China. Espera que las temperaturas en Berlín sean altas. Llega con una marca de 1:28.50. David Jiménez Ilusionado David Jiménez no estará en Berlín, pero su temporada supone un nuevo salto en su carrera con dos medallas, el oro en el campeonato de España absoluto con el Playas de Castellón y la plata en los Juegos del Mediterráneo como internacional. Asoma un especialista en la distancia que espera despegar en lo individual. Alberto Amezcua Ambicioso Alberto Amezcua no esconde que va a Berlín para luchar por las medallas. Sin los rusos, afronta una prueba de 20 kilómetros marcha en la que los españoles son serios candidatos incluso a copar el podio. El del club Juventud Guadix llega con una marca de 1:22.52 que ya rebajó anteriormente en más de tres minutos.

Parece evidente que Laura Bueno es quien lidera ahora mismo esta nueva hornada de importantes atletas granadinos. «Llevo tres años consecutivos bien de forma, las lesiones me respetan aunque hay dolores que aparecen de vez en cuando. En esta temporada, como en las anteriores, me marqué objetivos que he ido consiguiendo. No contábamos con el récord de España de 600 metros -imbatido durante 25 años, la edad de Bueno-, fue algo espontáneo y cayó. No puedo pedirme más. A veces no saboreo una victoria porque tengo otra rápido. Cuando termine y me dé cuenta de todo lo que he hecho este año, lo notaré», se sincera la velocista, que con su nueva personal de 52.17 logró el récord de Andalucía y la séptima mejor marca de la historia española. También ganó el oro con el Valencia Esports en el relevo, con récord de los campeonatos. «Me siento muy fuerte, este año estoy mejor preparada psicológicamente pero siempre hay que afrontar derrotas como la de los Juegos del Mediterráneo, un bajón por la marca. En este trabajo no sabes lo que puede tocarte, te sale una mala carrera y tus compañeras te adelantan», ejemplifica.

«Me siento muy fuerte y mejor preparada» A. Amezcua Laura Bueno

También buscaban el oro Alberto Amezcua y María Pérez en los 10.000 metros marcha, pero sufrieron una sacrificada preparación para Berlín en la altura pirenaica de Font Romeu. «En el campeonato de España buscamos más bien un entrenamiento de calidad y no le dimos más importancia al resultado. Hemos estipulado los mismos días de diferencia respecto al descenso de la altura como hicimos para el Mundial de Londres hace un año, con tan buenos resultados al meternos entre los diez mejores», explica Amezcua. «Las sensaciones son buenas y toca demostrarlas en Berlín. Pese a que en Getafe no fueron las mejores, pude luchar de tú a tú con Álvaro Martín y Miguel Ángel López. Sufrí el sol y el calor al abrirse el día en los segundos 5.000 metros y me quedé con el sabor agridulce de que se me escapara el oro por 18 segundos, pero ahora toca la guinda del Europeo», apostilla el marchador.

«Tenemos buenas sensaciones para Berlín» María Pérez

Su compañera María Pérez sufrió por primera vez el novedoso 'pit lane'. «No me afectó nada lo de Getafe, son cosas de las que se debe aprender y que pueden pasar en cualquier momento. Hice unos primeros 5.000 metros a un paso lento y el cambio fue tan brusco que me pusieron muchas sanciones. Pasé de estar en cabeza a falta de cinco vueltas, sacando cincuenta metros a la segunda, a volver tercera. Lo tomo como un aprendizaje más y como algo psicológico, porque no cualquiera espera un minuto viendo cómo sus rivales le adelantan», expone la marchadora.

«La sanción de Getafe será un aprendizaje, puede pasar» D. Rodríguez

Un cambio en la programación de las carreras mermó a Dani Rodríguez, que se conformó con el bronce ante la exhibición de Bruno Hortelano en el 200. «Llegamos en un buen estado de forma, pero con las tres carreras en menos de 24 horas me costó descansar. Me vi bien en las dos primera,s pero llegué cansado a la final. No obstante, fue un buen entreno, me mantuve en mi media y ahora toca afinar para Berlín», cuenta, más ilusionado que nervioso ante su primer Europeo. «En este campeonato de España hubo muchísimo más nivel, como se ha visto. El año pasado gané también el bronce con 21.33 y este año ha sido con 20.85, hay medio segundo de diferencia. No me esperaba ganarlo el año pasado porque estaba lesionado, me rompí el escafoides y fui con una férula tras perderme dos semanas de entrenamiento. Me metí en la final el último, pero me llevé el bronce. Esta vez luché por la plata pero al final no pudo ser, aún así estoy contento», señala Rodríguez.

«Luché por la plata pero llegué cansado a la final» David Jiménez

Su presencia en Berlín está avalada por la tercera mejor marca en la historia de su distancia, que dejó en 20.59 en la semifinal de los Juegos del Mediterráneo en su debut individual con la selección española. «Es la carrera que más destaco de mi carrera no sólo por la marca sino por las sensaciones, porque quizás en los últimos metros pude apretar en lugar de relajarme. Sé que puedo bajar esa marca y voy a entrenar para ello, ojalá pueda hacerlo en Berlín y pasar de ronda hasta donde llegue», expresa.

«Esta medalla de oro tiene un significado importante»

Completó el medallero granadino en la última carrera del campeonato nacional David Jiménez, que se hizo con el oro en el relevo 4x400 con el Playas de Castellón. Ha rozado la inclusión en la lista para Berlín y lo toma con optimismo. «No voy por poco pero en dos años estoy seguro de que seremos más granadinos. Esta medalla tiene un significado importante ya que ganamos como el mejor equipo de España, siempre estamos el FC Barcelona y nosotros. Salí en la tercera posta y se la pasé a Mark Ujakpor. Siempre fuimos primeros pero no es nada fácil correr como primero, hay que mantenerse y lucharlo», valora este especialista en los 400 metros, quien reconoce que llegó «algo cargado» a Getafe. Aun así pasó por tiempos el corte de la semifinal «más cara desde que participo en el campeonato».

Guinda germana

Los granadinos que irán a Berlín completan estos días sus últimos entrenamientos con prudencia. Repiten el verbo «afinar», una y otra vez desde diferentes bocas. Laura Bueno, que fue la única granadina en la pasada cita de Ámsterdam hace dos años al no haber marcha en año olímpico, se verá acompañada esta vez por cuatro granadinos más.

«Estamos levantando el atletismo en la provincia, está en auge»

«Está a la vista que Granada va en auge, estamos levantando el atletismo de la provincia con muy buenos deportistas. Es un orgullo que vengan más granadinos y que dejemos la ciudad en lo más alto», afirma, con la frente bien alta. Aunque se sienten cada vez más reconocidos no olvidan algunas de sus reclamaciones. Cada vez más cerca de los representantes institucionales, se acuerdan de la instalación del Núñez Blanca. Escalones para seguir subiendo que no dependen de ellos.