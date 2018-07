Atletismo María Pérez se lleva la medalla de bronce en el campeonato de España de atletismo La marchadora María Pérez durante su participación en el campeonato de España. / RFEA Arián Téllez se queda a una centésima de clasificarse para el Europeo de Berlín JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 22 julio 2018, 01:14

La marchadora granadina María Pérez (Valencia Esports) ganó ayer la medalla de bronce del campeonato de España en Getafe tras un disgusto. La de Orce tuvo que pasar por el 'pit-line' durante un minuto y perdió su posición de liderazgo por una tercera que luego mantuvo hasta un registro de 44:33.03 en los 10.000 metros marcha.

En la final de salto de altura, la herradureña Una Stancev (Cueva de Nerja) fue octava con un mejor salto de 1.66, tras no lograr después de tres intentos el de 1.71. Mantuvo su autoridad Laura Bueno (Valencia Esports) en los 400 metros con su victoria en la semifinal en un tiempo de 52.89. No tuvo suerte Arián Téllez (Playas de Castellón), que se quedó a una centésima de la mínima de Berlín en los 100 metros lisos con una mejor marca personal de 10.31, en una final en la que el motrileño Javier Martín (Surco Aventura) fue quinto con un registro de 10.32. Fue la mejor final de esta distancia en la historia del atletismo español. La mejor marca personal de Carlos Bailón (Unicaja Atletismo) en 10.55 no le valió para acceder a la final. Dani Rodríguez (Playas de Castellón) logró el pase a la semifinal con victoria gracias a sus 21.14 en los 200 metros.

En la prueba de 400 metros, David Jiménez (Playas de Castellón) fue cuarto y se clasificó con una marca de 47.47, al igual que Alejandro Estévez (Cami Mislata) en el 800 en 1:50.45 en un corte que no pudo superar Benamar Djellal (Ciudad de Motril) con su 1:51.54. Tampoco se clasificó Pablo Sánchez (Unicaja Atletismo), séptimo en 1.500 con un tiempo de 3:53.16. Sí lo logró en esa distancia Ignacio Fontes (Playas de Castellón) que fue segundo en 3:49.85, al igual que Irene Ocete (Ría Ferrol-C. Arenal) en 100 metros vallas que fue cuarta con una marca de 14.42. No pasaron Javier Sánchez (Cueva de Nerja) en 400 metros vallas pese a su mejor marca personal de 52.66 ni Lorenzo Hernández (FC Barcelona), sexto con un lanzamiento de 53.39 con el disco. Hoy podrá resarcirse con el lanzamiento de peso.