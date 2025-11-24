Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez, con sus dos medallas, el sábado en el Palacio. EFE

María Pérez, la gran estrella de la Gala del Deporte de Granada 2025

El evento organizado por la Asociación Granadina de Periodistas Deportivos reconocerá este jueves a los mejores deportistas de la provincia

R. I.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

El Auditorio de la Caja Rural será el escenario una vez más de la Gala del Deporte de Granada, que este año cumple su trigésimo ... tercera edición, organizada por la AGPD (Asociación Granadina de Periodistas Deportivos). Se celebrará este próximo jueves, 27 de noviembre, a partir de las 20.30 horas. En el transcurso del acto serán reconocidos los mejores deportistas de la provincia a lo largo del año en las distintas categorías establecidas y que han sido elegidos por los propios periodistas deportivos tras formarse las candidaturas a cada uno de los premios.

