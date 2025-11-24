María Pérez, la gran estrella de la Gala del Deporte de Granada 2025

El Auditorio de la Caja Rural será el escenario una vez más de la Gala del Deporte de Granada, que este año cumple su trigésimo ... tercera edición, organizada por la AGPD (Asociación Granadina de Periodistas Deportivos). Se celebrará este próximo jueves, 27 de noviembre, a partir de las 20.30 horas. En el transcurso del acto serán reconocidos los mejores deportistas de la provincia a lo largo del año en las distintas categorías establecidas y que han sido elegidos por los propios periodistas deportivos tras formarse las candidaturas a cada uno de los premios.

María Pérez será la estrella de una gala que supondrá un reconocimiento público a los grandes logros que ha protagonizado este año. La atleta de Orce logró proclamarse el pasado mes de septiembre doble campeona del mundo en las distancias de 20 y 35 kilómetros marcha en el Mundial celebrado en Tokio.

Durante el transcurso del acto se entregarán premios a los mejores deportistas masculino y femenino, al club más destacado de la última temporada, el mejor entrenador, el deportista adaptado que más ha resaltado este año por sus logros, y las mejores promesas tanto masculina como femenina. Habrá también premios para los mejores en los deportes de invierno y en el ámbito universitario, además de los que han sobresalido en el motor y en la promoción deportiva. Además, será premiada una leyenda deportiva y se entregarán varias placas de reconocimiento.

Como ya sucedió en las dos anteriores ediciones, se entregarán los Premios Diputación de Granada, que reconocen el esfuerzo de deportistas y entidades de la provincia que en muchas ocasiones pasan desapercibidos para la mayoría. Se concederán también los Premios Valores del Deporte del Ayuntamiento de Granada, destinados a reconocer los gestos de deportividad y de juego limpio, sin olvidar los hábitos saludables relacionados con las actividades deportivas.