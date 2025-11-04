Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de la 'Caras Nortes' en Güéjar Sierra Ideal

La maratón de la SkyRace 'Caras Nortes' de Güéjar Sierra estrena recorrido y tendrá carácter solidario

Hay más de 900 inscritos con la carrera corta agotada y pocas plazas disponibles en el resto de modalidades

Ideal

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:44

Comenta

La SkyRace 'Caras Nortes' de Güéjar Sierra, una de las carreras de montaña referente en la provincia de Granada y en Andalucía, viene en esta ... quinta edición con grandes novedades. «La principal es que la maratón estrena recorrido y este supone un reto importante con 45 kilómetros y 2.700 positivos que tocan tres picos emblemáticos para los güejareños: el Alto del Calar, el Paso de los Viajeros Románticos y Loma Papeles», explica el alcalde, Jose Robles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  7. 7

    Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La maratón de la SkyRace 'Caras Nortes' de Güéjar Sierra estrena recorrido y tendrá carácter solidario

La maratón de la SkyRace &#039;Caras Nortes&#039; de Güéjar Sierra estrena recorrido y tendrá carácter solidario