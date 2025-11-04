La maratón de la SkyRace 'Caras Nortes' de Güéjar Sierra estrena recorrido y tendrá carácter solidario

La SkyRace 'Caras Nortes' de Güéjar Sierra, una de las carreras de montaña referente en la provincia de Granada y en Andalucía, viene en esta ... quinta edición con grandes novedades. «La principal es que la maratón estrena recorrido y este supone un reto importante con 45 kilómetros y 2.700 positivos que tocan tres picos emblemáticos para los güejareños: el Alto del Calar, el Paso de los Viajeros Románticos y Loma Papeles», explica el alcalde, Jose Robles.

A menos de un mes de su celebración -prevista para el próximo sábado 29 de noviembre-, hay más de 900 inscritos con la carrera corta agotada y pocas plazas disponibles en el resto de modalidades, ya que para preservar la calidad de la prueba se han limitado a 400 las plazas por categoría con un total de 1.200 dorsales.

«Este año, además, añadimos a la competición un matiz solidario, ya que un euro de cada dorsal se destinará a la UAPO (Pacientes Oncológicos en Granada), eso aparte de las donaciones voluntarias», añade el primer edil.

Organizada por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y Andrés Viedma, la prueba volverá a ser una carrera cardioprotegida. «Seguimos apostando por la seguridad con desfibriladores disponibles en zonas sin cobertura y más voluntarios que nunca, más de 100», indica la teniente de alcalde delegada de Deportes, Sonia Fernández.

El director técnico de 'Caras Nortes', Andrés Viedma, asegura que lo del 29 de noviembre será «la fiesta del trail». «Tendremos a la charanga, conciertos, una barra con comida tradicional, también para veganos; en definitiva, será un evento de reencontrarnos en el que contaremos con corredores de elite», subraya.

El alma máter de la carrera también da las gracias a «los colaboradores que siempre repiten y a los voluntarios, que son la mayoría del pueblo y sin ellos no sería posible».

Nombre, organizadores y colaboradores

'Caras Nortes' debe su nombre a las espectaculares vistas que tiene la zona norte de Sierra Nevada por la que discurre la carrera, cubriendo casi todos sus tresmiles. Se trata de una prueba homologada que aparece en el calendario de la Federación Andaluza de Montañismo.

El evento cuenta con cuatro modalidades: la maratón 'Paso de los Viajeros Románticos' (45 km) y su versión por equipos; la Carrera Media 'Cuna de los Cuartos' (24 km) y la Carrera Corta 'Verea de la Estrella' (14 km).

La prueba cuenta entre sus colaboradores con Dynafit, Teamergy, ClaraVisión y la Asociación de Empresarios 'Vereda de la Estrella'.