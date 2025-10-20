Maracena se vuelca con la eliminatoria del Valencia: colas interminables por entradas

Ángel Mengíbar Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 19:36 Comenta Compartir

Maracena se volcó por y para la Copa del Rey. Pese a que el partido contra el Valencia se disputará finalmente en Los Cármenes y no en el municipio, los vecinos de la localidad acudieron por centenares en busca de entradas durante las primeras horas de venta.

Ejemplo de ello fueron José López y su hijo, con idénticos nombre y apellido. «Arrancaba a las seis de la tarde, pero nosotros hemos venido a las cuatro para coger sitio. Va a ser un evento grandísimo y nadie se lo va a querer perder. Será difícil, pero ¿por qué no? Mira el Alcorcón, que echó al Real Madrid hace varias temporadas. Puede haber un 'maracenazo'», relató con ilusión el progenitor a este diario.

Ambos ocupaban la primera posición de una fila que apenas formaban una veintena de personas a menos de media hora de la apertura de la taquilla, dispuesta exclusivamente para empadronados, socios y abonados del Maracena. El precio, 20 euros con localidad en Tribuna. Una oportunidad inmejorable de disfrutar de un equipo de élite contra los chavales del municipio.

Ampliar José y su hijo posan con las primeras entradas para el encuentro de Copa del Rey. Blanca Rodríguez

El escaso importe supuso el pertinente 'efecto llamada' que pretendió el club. Conforme se abrió la venta, los interesados se agolparon por centenares en la cola, que se extendía por la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva mientras algunos atletas observaban impertérritos en mitad de su carrera continua.

«En la vida hubiésemos imaginado tanta gente para ver al Maracena. Lo bueno de que sea en Los Cármenes es que vamos a caber todos. Nadie se va a quedar sin entrada. A partido único, hasta se puede ganar», argumentaron María Pérez y Pablo Barba, otros dos hinchas desde la última posición de la fila. La venta al público general, este miércoles vía 'online'.