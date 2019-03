Ligas Nacionales El Maracena logra otro triunfo y mantiene sus aspiraciones El Maracena se mostró superior al Lanzarote. / ALFREDO AGUILAR El equipo de Javier Elvira supera a un rival complicado tras marcar diferencias en una buena segunda parte JULIO PIÑERO Granada Domingo, 31 marzo 2019, 04:08

El Balonmano Maracena Innjoo sacó adelante su partido de la vigésimo sexta jornada y pasa ahora al segundo puesto, aunque deberá esperar a que juegue hoy el Gaes Málaga, que si gana recuperará esa posición. Precisamente en la próxima jornada se verán las caras estos dos equipos en un partido que puede aclarar quien se clasifica finalmente para disputar la fase de ascenso.

El encuentro no se presentaba fácil para el equipo que entrena Javier Elvira, al estar enfrente el Lanzarote, quinto clasificado. Eso hizo que tuviera que jugar muy concentrado desde el principio ante un rival que acusó algunas bajas, pero que plantó cara durante gran parte del encuentro. La primera mitad resultó muy igualada y fue tras el descanso cuando los locales sacaron a relucir su superioridad física para marcar las diferencias.

Siempre fue por delante en el marcador el cuadro local. El Maracena tuvo una buena salida y llegó a colocarse con un 5-1, pero el conjunto canario no tardó en reaccionar. Poco a poco fue espabilando y a falta de cinco minutos para alcanzar el descanso se llegó al 10-10. tuvo que apretar de nuevo el cuadro local y se marchó con un tanto de ventaja al descanso.

La igualdad se mantuvo en los primeros diez minutos de la segunda parte. Fue tras ese momento cuando el Maracena apretó más en defensa y logró contener mejor a su rival, que tuvo menos rotaciones y no pudo mantener un ritmo alto de juego. El equipo de Javier Elvira adquirió una máxima renta de ocho goles. El Lanzarote ya se vio sin fuerzas y no pudo reducir esa diferencia. La victoria ya no se le escapó al conjunto granadino.

Por su parte, el CD Universidad de Granada femenino disputó su último partido en casa de la temporada y pudo brindar una victoria a su afición. El encuentro ante el descendido Leganés resultó igualado y no se decidió hasta la segunda parte. Las locales estuvieron muy acertadas en el tramo final y no dieron lugar a la sorpresa frente a un rival que no se dio por vencido.

Waterpolo

El Balcón del Genil Huétor Vega solventó con éxito el 'play off' semifinal para determinar el campeón andaluz que acude a la fase de ascenso nacional para buscar dar el salto a Segunda. El equipo granadino tuvo más dificultades que en el partido de ida, si bien finalmente logró imponerse al Waterpolo Jerez por 9-7.

Voleibol

El CD Universidad de Granada despidió la temporada con una nueva derrota. En esta ocasión debió enfrentarse al primer clasificados y las diferencias fueron evidentes a lo largo del partido. Con el descenso ya consumado desde jornadas anteriores, el equipo universitario no pudo oponer una gran resistencia ante un rival de más potencial. Ahora el conjunto granadino deberá esperar por si hay alguna renuncia y puede ser repescado para estar en la Superliga Femenina 2.

Tenis de mesa

Los dos equipos granadinos que compiten en División de Honor masculina de tenis de mesa perdieron en la disputa de la antepenúltima jornada.

La que resultó dramática fue la derrota que tuvo el Cortijo La Matanza La Zubia. Perdió por 5-1 ante el Cartagena y certificó su descenso a falta de dos jornadas. El equipo de Vladimir Choubine poco pudo hacer ante un rival que se mostró superior. Dragos Antimir perdió su primer partido. Después lo hicieron Sebastián Díaz y Andrés Martínez. El único punto lo dio Dragos Antimir.

Por su parte, el CD Huétor Vega perdió por 2-4 ante el Fundación Cajasol Hispalis. Tuvo que afrontar el partido con la baja de Antonio García, con una lesión de rodilla, lo que obligó a jugar a Miguel Fernández Ros. Israel Rodríguez ganó sus dos partidos y dio los únicos puntos al equipo granadino. No pudo hacerlo Fran Vivancos, que perdió sus puntos. El Huétor Vega ya logró la permanencia en jornadas anteriores.