Manuel Santiago y Esther Hidalgo brillan en Alhama

Con un tiempo muy similar al de la pasada edición el corredor del CD Olimpo Granada, Manuel Santiago, se alzaba con la victoria en la XXX Prueba de Fondo Ciudad de Alhama. Treinta y tres segundos y cincuenta y ocho segundos (25 menos que en 2018) le bastaron para cubrir los diez kilómetros del circuito alhameño, que cuenta con importantes bajadas y subidas, por lo que los corredores agradecieron las suaves temperaturas. A menos de un minuto cruzaban la línea de meta sus compañeros de club, Modesto Álvarez (34:41), seguido de Ignacio Morón (34:43). En cuarta posición lo hizo Cesáreo Ceballos, del CD Todo Suma (36 min), y Diego Enrique Varela, del CD Bewor, que hizo el recorrido en 36 minutos y 33 segundos.

En la categoría de féminas, la primera clasificada fue Esther Hidalgo del Atletismo-Cueva de Nerja, que terminó con un tiempo de 41 minuto y 25 segundos, seguida por Zhor El Amrani, del C.A. Maracena (41:35), María Dolores Arias, del CD Olimpo Granada (41:44), Anabel Martínez, del C.D. Todo Suma (43:53), y Paloma Zambrano, del Clínicas Polisalud-I Move (44:17).

En la categoría comarcal, las primeras clasificadas fueron Inmaculada Toledo, seguida de Amparo Guerrero, Penélope Edwards, María del Pilar Guerrero y Natalia Grande, en tanto que en hombres los primeros cinco clasificados fueron Salvador Arias, Francisco Cabezas, Juan Francisco Ávila, Víctor Martel y Emilio Castillo.

Frío y lluvia

Aunque las previsiones del concejal de Deportes, Álvaro Molina, eran de una participación superior a los mil corredores, finalmente rondó los 800, quizás temiendo al frío y la lluvia. Lluvia que empapaba al medio centenar de corredores infantiles que participaba en un pequeño recorrido por el casco urbano y que obligaba a la entrega de diplomas en las escaleras del consistorio.

Sin embargo, a las once de la mañana, cuando la diputada de Deportes daba el disparo de salida, llegaron los claros en el cielo que hicieron mucho más agradable la prueba para los adultos.

Vídeo. STUDIO SUR

A la finalización, Manuel Santiago, se mostraba muy contento, pues el año pasado no venía de correr ninguna prueba por lo que era más previsible su victoria, sin embargo este año venía de correr el Campeonato de España, de media maratón, la pasada semana en San Cugat del Vallés, por lo que «estaba un pelín cansado. Ha habido un poco de viento en contra, la temperatura ha sido buena y es la tercera prueba consecutiva que gano». También nos contaba que si no pasa nada raro volverá el año que viene y que ya está preparando su próxima cita, la Media Maratón de Granada. Con un grupo de cinco mujeres de la misma edad que aprovechan para hacer deporte y su carácter social, participaba Odile Fernández, autora de 'Mis recetas anticáncer', que lo hacía por primera vez «en esta prueba dura pero muy bonita. Llevo un año y medio corriendo y me apetecía hacer el premio Diputación y participar en esta carrera que no me podía perder a pesar de la lluvia. De las cinco que llevamos celebradas la verdad es que esta es muy dura pero la más bonita».

Anabel Martínez que participaba por cuarta vez aunque ha sido la primera que subía a podio comentaba que «el tiempo no se ha portado demasiado bien pero nos ha respetado una horita». También explicaba que la vencedora Esther Hidalgo tuvo que marcharse para incorporarse a su trabajo, por lo que no pudo recoger el trofeo, que recogió ella en su nombre.