Boccia Manolo Martín logra imponerse en el Open de Guadalajara B. G. El deportista de Pórtugos culmina la pretemporada con unos buenos resultados que le hacen adquirir confianza JULIO PIÑERO GRANADA Martes, 9 octubre 2018, 01:08

El pasado fin de semana tuvo lugar en Guadalajara la XXIII edición del ya clásico Open de Boccia de Guadalajara. El pabellón David Santamaría acogió a deportistas de diferentes lugares del país. Valencia, Barcelona, Madrid y Sevilla fueron algunas ciudades que estuvieron representadas, así como Granada, que tuvo como exponente al bochero Manolo Martín, su embajador en este deporte.

El deportista granadino ha vuelto a competir y mostró su buen estado de forma. Si hace quince días ganó el Campeonato de Andalucía, ahora se ha alzado con el Open madrileño, relevando al internacional Raúl Martí para ocupar el primer cajón del podio. «Llevo desde mediados de agosto haciendo una pretemporada particular. El objetivo era saber, con mi participación en estos campeonatos, en qué nivel me encontraba, y las sensaciones son muy buenas. Ahora tenemos que seguir trabajando. En noviembre vuelve la Liga Andaluza de Boccia y hay que mostrar nivel para seguir abriendo puertas aún más altas».

El de Pórtugos sé clasificó para semifinales después de quedar primero de su grupo. Su primer partido lo jugó contra Daniel Buen estado, al que le ganó por un total de 5-1. El siguiente partido de la pool lo compitió contra un viejo conocido, Pedro Cordero, al que le endosó un claro 1-7.

En semifinales se cruzó con Cristina Jiménez, donde no tuvo problema para clasificarse para la final, al vencer por 0-9. La final la jugó de nuevo contra el catalán Pedro Cordero, al que de nuevo, Martín, ganó con autoridad por 2-8.

Para Manolo Martín ganar este campeonato ha sido un chute de autoestima para seguir pensando en futuros objetivos. «La clave está en la mente. Disfrutar, tener ganas e ilusión. La confianza y seguridad en ti mismo, es fundamental. Durante el Open hice lanzamientos que sólo me atrevo hacer en los entrenamientos y no tuve miedo. Creo que estoy ante un nuevo Manolo, que me puede sorprender hasta a mí mismo», manifestó el deportista.