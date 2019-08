Ajedrez Mañana tendrá lugar la XXVIII edición del torneo de Ajedrez Ciudad de Maracena /IDEAL Empezará a las diez de la mañana ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 15 agosto 2019, 01:29

Este viernes 16 de agosto se celebrará en el Centro de Participación Activa para Mayores de Maracena la vigésimo octava edición del Abierto de Ajedrez 'Ciudad de Maracena'.

El torneo, que se encuadra dentro de las actividades deportivas organizadas con motivo de las Fiestas de Maracena, comenzará a las 10:00 horas y el sistema de juego será el suizo, a 7/8 rondas y a 5 minutos + 5 segundos por jugada.

La inscripción es gratuita para los habitantes de Maracena, cuesta 3 euros para los jugadores que no residan en la localidad metropolitana y puede hacerse mediante el whatsapp 692 650 193 o el correo electrónico aulajedrez@aulajedrez.com, indicando el nombre completo, el DNI, la procedencia y la fecha de nacimiento del jugador participante.

Los premios son una paletilla para el primer clasificado en la general; un queso para el segundo y tercer clasificado; un queso para el campeón y subcampeón en categoría juvenil (sub 16) y en categoría de veteranos. También se llevará una paletilla el primer clasificado en la clasificación local y habrá quesos para el segundo y el tercer clasificado en esta clasificación. En cuanto a los juveniles locales tendrán los mismos premios que los mayores: paletilla para el campeón y queso para el segundo y el tercer clasificado. También habrá trofeos para los tres primeros clasificados en categorías inferiores (sub 12, sub 10 y sub 8). El evento, que se juega en media jornada, ha sido organizado por Aulajedrez, Enseñanza y Gestión del Ajedrez.