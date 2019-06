DEPORTE INCLUSIVO Málaga CF y Madrid se coronan campeones en el Núñez Blanca Antonio 'Niño' trata de frenar el avance del delantero cordobesista / :: ALFREDO AGUILAR Granada acoge las finales del campeonato nacional en el que Antonio 'Niño' y Joussef el Haddadoui vuelven a demostrar que siguen siendo los futbolistas más en forma del momento CÉSAR GUISADO GRANADA REDACTOR Miércoles, 12 junio 2019, 01:56

El fútbol del balón con cascabel, el de los golpes en cada poste para dibujar al tirador dónde está la portería. El del antifaz y el 'voy' para avisar al rival cuando pretendes arrebatarle el balón. El gran torneo nacional para futbolistas ciegos se celebró durante este pasado fin de semana en Granada con final el lunes por la mañana, con Madrid y Málaga alzándose como absolutas campeonas en sala y cinco, respectivamente.

Todo un Campeonato de España en el que Granada concurría sin equipo pero como organizadora de una cita que si bien es cierto que poco anuncio ha tenido por parte de la organización, sí ha contado con un par de centenares de espectadores que rondaron las gradas del pabellón de Núñez Blanca. Alumnos de algunos colegios del barrio del Zaidín y deportistas curiosos que tras salir de la piscina o de la pista de atletismo quisieron pasar por el pabellón o la pista exterior para conocer las enormes dificultades de la práctica de un deporte que en la modalidad B1, para ciegos totales, se realiza sin apoyo visual alguno, sólo con las indicaciones del portero y del guía que se sitúa detrás de la portería contraria, por lo que el espectador debe guardar silencio durante toda la partida.

En Núñez Blanca se encuentra desde esta temporada una de las pocas pistas homologadas de toda Andalucía para la práctica del fútbol cinco adaptado a ciegos. Esto es, una pista las dimensiones que exige la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), con vallas de metal de aproximadamente metro y medio de altura, y porterías del mismo material para ayudar con el sonido a ubicar los espacios en la mente. Y esto hace a Granada acogedora de este tipo de citas ya que no cabe olvidar que los equipos locales de la ONCE, han tenido que disputar sus partidos como locales incluso en Alicante, hasta la pasada campaña sin ir más lejos.

Así, solventada esta carencia, hasta la ciudad llegaron los equipos de Madrid, Barcelona, Córdoba, Valencia, Tarragona, Alicante y Málaga. Los futbolistas se alojaron en un hotel cercano a un complejo deportivo donde se han disputado las modalidades de fútbol cinco para ciegos totales y sala para deportistas con resto visual, por lo que los equipos al completo se han podido desplazar cómodamente desde sus habitaciones a la instalación andando, acompañados por sus perros guía, por lo que en palabras miembros de la FEDC, ha hecho mucho más ágil la disputa del torneo, que ha ganado en calidad respecto a ediciones anteriores.

Concretamente esta ha sido la trigésima y de treinta, diez han sido para Málaga, que volvió a alzarse vencedora tras golear en la final de B1 a Tarragona. Partido denso al comienzo habida cuenta de lo que había en juego. Mucho respeto por el rival en cada bando, con defensas bien apuntaladas que trataron de no cometer fallos, concediendo pocos lanzamientos de falta en campo propio, ya que de aquí nacen buena parte de los goles en esta modalidad futbolera. De hecho, todos los tantos llegaron en una segunda parte que fue rompiéndose conforme Málaga se cobraba ventaja. Aun así, Tarragona fue un aspirante al título más que digno, dejando a las claras que a Granada no llegaron para hacer turismo. Y si dos futbolistas brillaron sobre el resto durante no sólo este partido, sino que también durante todo el campeonato, fueron sin duda los internacionales Antonio 'Niño', del Málaga, y el tarraconense Youssef el Haddaoui. 'Niño' es un incombustible pilar de la Selección Española y del equipo blanquiazul ya que por sus botas pasa cada jugada de peligro, con una habilidad para buscar los espacios y dirigir el balón siempre a portería, que es realmente digna de admirar. De hecho, ambos jugadores entraron a formar parte del quinteto ideal del torneo junto al portero Ceferino Sánchez, y los jugadores de campo Pablo Cantero y Sergio Alamar. Otro que también se lució fue Adolfo Acosta, que anotó la friolera de dieciséis tantos durante todo este torneo. En B1, el bronce fue para Madrid, que se impuso en la final de consolación a Alicante.

En B2, que es para futbolistas con algún resto visual y que no necesitan ayudarse de un balón sonoro ni estar provistos de antifaz, se impuso Madrid a Barcelona por 3-2. Este ha supuesto el séptimo entorchado para los madrileños, mientras que el tercer puesto del cajón fue para Córdoba, que se impuso previamente a Valencia. En B2 se juega al fútbol sala y aquí Eduardo Ruiz fue el máximo anotador con siete dianas, mientras que el quinteto ideal estuvo compuesto por Cristian Toril, David López, Juan Carlos Mata, Carlos Oubiña y José Luis Biedma.

El alcalde en funciones de Granada, Francisco Cuenca, pasó por la instalación a la conclusión del torneo y afirmó que «estos jugadores son un ejemplo de superación para todos nosotros. Este Ayuntamiento trabaja junto a la ONCE de forma permanente para hacer esta ciudad cada vez más a abierta para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puede acceder a la práctica deportiva», dijo poniendo en valor que «en el marco de Granada Ciudad Europea del Deportes nos propusimos organizar distintos campeonatos de deporte adaptado y lo hemos cumplido con este nacional de fútbol para ciegos, pero también hemos tenido los campeonatos de Andalucía y España de atletismo y la Copa de España de fútbol sala para sordos».

Para Alberto Morillas, presidente de la ONCE en Granada, «el torneo ha sido un éxito por la colaboración de todos los equipos y por la ayuda del Ayuntamiento de Granada, que nos ha permitido contar con el Complejo Deportivo Núñez Blanca». Por su parte, Ángel Luis Gómez, presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos, explicó que «somos una federación en la que se integran varios deportes. Nuestro objetivo es que las personas con discapacidad visual pueda hacer deporte».