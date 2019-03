Esquí alpino Luna Espín, campeona de España de gigante en U16 Luna Espín, en lo más alto del podio junto a Mercedes Gómez. / A. M. G. La granadina se impone a la marbellí Mercedes Gómez en la estación catalana de la Molina, donde se disputó la última fase de la Copa ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Lunes, 25 marzo 2019, 02:36

Una vez más el esquí alpino femenino vuelve a cosechar los mejores resultados para Sierra Nevada. En esta ocasión ha sido la granadina Luna Espín (Granada Sport Club), que este fin de semana se hizo con el Campeonato de España de Eslalon Gigante en la categoría U16 celebrado en la estación gerundense de la Molina.

Se trataba de la última fase de la Copa de España de Esquí Alpino y también era considerada campeonato nacional. A pesar del buen nivel que han demostrado las corredoras catalanas y aragonesas durante todo el circuito, la prueba de gigante se convirtió en un monólogo andaluz en el que Luna y Mercedes Gómez (Club Monachil) no dieron opción a sus rivales. En la primera manga Luna fue segunda pero era consciente de que tenía el primer puesto del cajón al alcance de la mano y salió a por todas en la segunda. Aunque Mercedes Gómez también rindió de manera excelente, finalmente la victoria cayó del lado de la granadina, que está cuajando una temporada sensacional. Y eso que a priori el año no comenzaba bien para Luna, que arrancó con muchas dudas debido a la grave lesión que sufrió la pasada campaña. Fue también en la Copa de España donde se rompió la tibia y el peroné y esto le ha obligado a correr este año con un clavo en la pierna. A pesar de las molestias y las reservas de los médicos, Luna no quiso pasar un año sabático y ha tomado parte en diferentes competiciones. Los resultados han ido mejorando a medido que ha ido avanzando la campaña. Además de sus registros en esquí alpino, la corredora del Granada Sport Club también está disputando la Copa de España de Esquí Cross, que lidera con autoridad.

La última fase del circuito se llevará a cabo el próximo fin de semana en Sierra Nevada. Este puede ser el broche perfecto para la temporada de Luna Espín y el mejor comienzo posible para el proyecto de esquí cross que lidera la que fuese olímpica en Vancouver Rocío Delgado.