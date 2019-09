Ciclismo · BMX Luis Zarco gana el Campeonato de Andalucía de descenso Uno de los participantes afronta una parte del recorrido en Otívar. / F. A. C. El 'rider' motrileño domina la prueba celebrada en Otívar y la infantil Kira Zamora acaba como la mejor en categoría femenina JULIO PIÑERO Granada Miércoles, 25 septiembre 2019, 01:12

La localidad granadina de Otívar acogió un espectacular Campeonato de Andalucía de Descenso 2019, evento organizado por el C. D. Show Time BMX, donde se dieron cita alrededor de sesenta bikers andaluces. Dos jornadas donde aficionados y participantes pudieron disfrutar de un recorrido técnico y muy rápido de 1,6 kilómetros entre La Molineta y la Piscina Municipal, que hizo las delicias de los riders.

En la primera jornada fue turno para los entrenamiento oficiales, donde tuvieron una toma de contacto completa para estudiar metro a metro el trazado de cara al día siguiente. En la jornada final los participantes afrontaron a primera hora la ronda clasificatoria, donde Luis Zarco (C. D. Bike Motril-Granada) marcó el mejor tiempo y se postuló como favorito al triunfo en categoría élite. En féminas, la infantil Kira Zamora (C.D. Seven Bikes) también hizo lo propio.

Ya en la manga final, la que deparaba los títulos de campeones andaluces, se vivió la igualdad y tensión. El todo o nada, donde cualquier fallo podía dejar fuera a los 'descenders' en la lucha por las medallas. De nuevo, el motrileño Zarco se mostró intratrable parando el crono en 3:12.245, lo que le sirvió para lograr el cetro élite y de paso llevarse el 'scratch' de la jornada. El segundo mejor tiempo fue para el cordobés Rafael Bascón (C. D. Seven Bikes) y el tercero para el británico Darren Evans, quien no optaba al título andaluz.

En cuanto a las féminas, Kira Zamora fue la mejor gracias a su tiempo de 4:39.246, mientras que la élite Paloma Vargas (C. D. Spain Downhill) fue la segunda fémina de la general y campeona en su categoría.

Los campeones andaluces por categorías fueron en infantil Francisco Mato (C. D. Bike Motril-Granada) y Kira Zamora (C. D. Seven Bikes). En cadete, Mario Ruiz (C. C. Miranda Bike). En júnior, Miguel Moreno (C. D. Bull Bikes DH Team). En sub 23, Daniel Caballero. En élite: Luis Zarco (C.D. Bike Motril-Granada) y Paloma Vargas (C. D. Spain Downhill). En Máster 30, Alejandro Lozano (C. C. Miranda Bike). En Máster 40, Juan Francisco López (C. D. Egabro Aventuras). En Máster 50, Juan Carlos Mochón (C. D. South Bikes).