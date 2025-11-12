Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, en una imagen de archivo.

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, en una imagen de archivo. REUTERS

'Matar a Rubiales'

Luis Rubiales vuelve a la palestra con la publicación de una autobiografía

El motrileño presenta en Madrid y el viernes en Granada el libro 'Matar a Rubiales', sobre su salida de la Federación, con una entrevista previa en ideal.es este jueves a las 20.30 horas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:32

Luis Rubiales ha vuelto a la palestra. El motrileño, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha abandonado el perfil discreto que mantenía desde ... la condena por agresión sexual debido al beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino. El motivo de su reaparición es la publicación de un libro autobiográfico, 'Matar a Rubiales', en el que resume los avatares acaecidos en su vida profesional y personal durante su etapa en la RFEF, con especial profundidad en los episodios que provocaron tanto su salida del ente federativo, su posterior inhabilitación por parte de la FIFA y su condición de investigado por el llamado caso Supercopa, en el que también se han visto envueltos algunos de sus colaboradores más cercanos, muchos de ellos granadinos. .

