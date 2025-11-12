Luis Rubiales vuelve a la palestra con la publicación de una autobiografía

Luis Rubiales ha vuelto a la palestra. El motrileño, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha abandonado el perfil discreto que mantenía desde ... la condena por agresión sexual debido al beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino. El motivo de su reaparición es la publicación de un libro autobiográfico, 'Matar a Rubiales', en el que resume los avatares acaecidos en su vida profesional y personal durante su etapa en la RFEF, con especial profundidad en los episodios que provocaron tanto su salida del ente federativo, su posterior inhabilitación por parte de la FIFA y su condición de investigado por el llamado caso Supercopa, en el que también se han visto envueltos algunos de sus colaboradores más cercanos, muchos de ellos granadinos. .

El libro se pone a la venta este mismo jueves y su presentación oficial tendrá lugar en Madrid a las 19 horas, en el Espacio Eventize, con presencia del propio autor y firmas posteriores, acompañado por Gonzalo Sichar, director de la editorial Última Línea, que lanza la publicación.

Este mismo día, a las 20.30 horas, IDEAL les ofrecerá en su web una completa entrevista con el propio Luis Rubiales, en la que se abordarán todos los asuntos relatados en la obra con profundidad, aunque también desde un punto de vista más granadino: cómo ha sido su vida desde su condena por el beso –que tiene recurrida–, la «conspiración» que considera que le ha perseguido durante sus años de mandato, las vivencias durante su gestión y una vez fuera de la RFEF, con una situación económica delicada, y todo lo derivado de la intervención que la UCO de la Guardia Civil lideró cuando estaba en República Dominicana por motivos laborales, la cual supuso su detención cuando regresó a España para prestar declaración ante la acusación de diversos delitos. Rubiales apunta a poderosos enemigos en su contra que habrían tejido una red de mentiras, tanto dentro del fútbol como en el espacio de la política, y que condujeron a las que considera como una hostil campaña mediática.

Precisamente, este viernes será en Granada capital donde también celebre un acto para dar a conocer este trabajo, cuyo principal valor, aparte de su propio testimonio, reside en la documentación que aporta en los anexos, con contratos y facturas que corroboran aquello que trata de exponer en las 506 páginas. El lugar elegido será el hotel DWO Urban Granada, también a las 19 horas. A su finalización, estampará su firma a los lectores que así lo estimen.

Rubiales activó hace varios días perfiles en redes sociales muy populares, como Instagram o X, en las que no solo traslada algunos anuncios relacionados con su obra, sino que tiene a bien responder a los interesados que le inquieren por cualquier asunto relacionado con él.