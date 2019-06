Equitación A lomos del éxito Candela Martínez-Checa entrena con su yegua Rose Garden. / PEPE MARÍN Campeonas Candela Martínez-Checa, junto a su yegua Rose Garden, se colocó entre los cinco mejores jinetes en el concurso nacional CAROLINA PALMA GRANADA Lunes, 1 julio 2019, 02:13

Según los expertos, a la hora de dominar a un caballo es primordial conseguir la confianza del mismo. Uno debe acercarse a él lentamente, ofreciéndole su espacio y dejando que el mismo ofrezca su permiso de aproximación. Permanecer bajo su atenta vista siempre y acariciarlo con calma, hablándole, consiguiendo hacerse a él tanto como él se hace a uno. He aquí la complicación, que a la vez es belleza, de la equitación.

A diferencia de cualquier otro deporte, en ella se entrena y practica con otro ser vivo. No se trata de manejar una raqueta o pelota con soltura, si no a otro ser que también ha de moverse con libertad con el deportista. Es algo de dos, y en la relación creada entre ambos se encuentra también la potencia del triunfo y logros que podrán ser alcanzados. «Un cincuenta-cincuenta entre el jinete y el caballo», como afirma Candela Martínez-Checa, amazona granadina y campeona de muchos trofeos junto a su compañera de cuatro patas, Rose Garden. Candela, que este pasado fin de semana logró clasificarse entre los cinco primeros en el Campeonato de España celebrado en Granada, era la más pequeña de edad en las pruebas oficiales.

La joven granadina tiene solo trece años, de los cuales ha pasado diez a lomos de un caballo. Tras tanta experiencia acumulada, admite que «resulta difícil combinar tu trabajo con un ser vivo. Al principio no lo conoces y no sabes nada sobre él, pero conforme os vais acoplando el uno al otro, las cosas cambian».

Lo sabe porque lo ha vivido. Con su yegua, por ejemplo, recuerda que «al principio no nos conocíamos y no confiábamos mucho la una en la otra, pero conforme fuimos saltando juntas, las cosas fueron cambiando. Hoy mi yegua es parte de mí, no hace ya ningún gesto que me sea raro o no conozca».

Pero, aunque recuerda que con ella las cosas fueron rápido, «más de lo normal», tuvo que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo también para conseguir tan anhelado resultado. Hacer que fueran un solo ser costó, y sigue costando, meses de ir a verla cada día de la semana –incluidos sábados y domingos–, pasearla, cepillarla, cuidarla y vendarle las patas para que no se le hinchen e incluso simplemente ir para hablarle y estar con ella.

Han sido tan solo dos años –de tantos que les quedan– los que yegua y jinete llevan compartiendo juntos, pero en ellos muchas las horas de compañerismo que han resultado en el más alto conocimiento mutuo. Hoy Rose Garden confía en Candela, y así también lo hace Candela en Rose Garden.

Lazos de unión

Se han entrenado con los mejores, desde Samuel Oliva hasta el reconocido francés Thierry Brossard. Ambas se pusieron en sus manos por separado para que las acabaran convirtiendo en verdaderas campeonas. Pero al final, el trabajo más importante fue el conseguido entre ellas, en los lazos de unión.

«Yo sé cuando se va a poner nerviosa. Entonces, le bajo la mano, la giro un poco para que no vea mucho aquello que no le gusta e intento permanecer tranquila», desvela Candela en cuanto a su secreto con Rose Garden. Lo cierto es que no hay formula mágica con un caballo, como tampoco la hay a la hora de tratar con una persona. Cada uno es diferente, solo «tienes que conocerla, ver lo que le da miedo, la pone nerviosa o con lo que está más cómoda y, sobre todo, tratarla con calma». Juntas son subcampeonas de Andalucía, campeonas de España por equipos e internacionales desde hace poco más de un año. Y, además, jinete y yegua son amigas. No podrían vivir ya la una sin la otra.