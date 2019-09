Tercera El Loja y el Huétor Vega buscarán su primera victoria en otro nuevo derbi P. CASTILLO / IDEAL Tercer duelo entre dos granadinos consecutivo, mientas que el Motril va a Melilla, el Huétor Tájar a El Ejido y el Maracena recibe en casa a El Palo FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 7 septiembre 2019, 00:15

Continúa la competición en Tercera, que recibe septiembre como terminó agosto, con una nueva jornada repleta de choques más que interesantes y con la inclusión de un derbi en ella. Habremos de esperar hasta el domingo para que se disputen todos los partidos, pues no habrá ni uno hoy, haciendo de la jornada dominical todo un carrusel de resultados, sobre todo, por la tarde.

Serán tres los granadinos que abran el día, con el Motril que viaja a Melilla tras las buenísimas sensaciones vividas en los dos primeros partidos de la temporada. El equipo motrileño es, a priori, superior a un Melilla que ha empezado arrollado por los contrarios. Diez goles ha recibido (siete de un Real Jaén al que venció el Motril la pasada semana) y sólo ha conseguido anotar uno.

Media hora después de que arranque el choque en Melilla podrán disfrutar en Granada del tercer choque entre equipos de la provincia consecutivo. El Loja recibirá al Huétor Vega con la esperanza de sumar su primera victoria tras caer ante el Motril y el Almería 'B'. Ambas derrotas dejaron muy tocado y al final de la tabla al Loja.

El Huétor Vega tampoco ha conseguido ganar, aunque las sensaciones dejadas ante el Antequera en la primera jornada fueron muy positivas. Viajarán al Medina Lauxa tres jugadores hueteños que volverán a ese escenario la semana siguiente: Castillo, Scigliotti y Neeskens. Será el último partido de la mañana.

Ya por la tarde jugará uno de los equipos que mejor ha arrancado el curso futbolístico. El Maracena recibirá a El Palo malagueño con el objetivo de sumar nueve de nueve e imprimir al partido el carácter que han demostrado los azulillos en los dos primeros compromisos ligueros. El Palo consiguió vencer con comodidad al Antequera y espera ser una china en los zapatos de los maraceneros.

El último partido que involucre a un granadino será el que dispute el Huétor Tájar en El Ejido. No será tarea sencilla para los amarillos puntuar, pues el conjunto almeriense se ha mostrado muy sólido en casa y también vendió cara su piel en el encuentro que les midió al Vélez. El Huétor Tájar no ha conseguido sumar un solo punto en las dos primeras jornadas y buscará romper la racha para no impacientarse. La semana pasada fue otro almeriense el que dejó sin premio a los de Sánchez Frías, por lo que dar la vuelta a la situación dará calma para recibir en siete días al Torredonjimeno.

La jornada contará con otros duelos muy interesantes, como el que protagonicen Jaén y el filial del Almería o el asalto del por ahora líder, Atlético Malagueño, a la casa del Poli Almería, otro de los equipos que se ha mostrado rocoso.