Ciclismo Loja echará el cierre al provincial granadino de Media Maratón /IDEAL La última cita de este circuito será la IV Media Maratón Sierra de Loja, que se celebra el 11 de agosto y es una prueba valedera para el Open de Andalucía de MXM ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 1 agosto 2019, 00:53

El Circuito Provincial de Granada BTT Media Maratón 2019 llega a su fin. Pasado un periodo de descanso una vez disputados los tres primeros encuentros -celebrados en Quéntar (febrero), Almuñécar (marzo) y Alhendín (mayo)- se aproxima la cuarta y última cita: la IV Media Maratón Sierra de Loja. De este modo, tan emocionante cartel echará el telón en lo localidad lojeña el próximo día 11 de agosto. Además, esta será la cuarta de las seis pruebas programadas dentro del Open de Andalucía de esta modalidad de 'mountain bike'. Argumentos de peso para no faltar a esta propuesta del Club Ciclista Lojeño.

El evento arrancará a las 09:30 horas desde la avenida Rafael Pérez del Álamo, junto al Pabellón de Deportes de la localidad lojeña. Por delante, los corredores tendrán 48,35 kilómetros de divertido y emocionante recorrido sin un elevado nivel de exigencia técnica. El valor paisajístico de la Sierra de Loja, con sus canteras de piedra, supondrá uno de los principales atractivos de esta cita.

Las inscripciones deberán realizarse a través del formulario web que estará habilitado hasta el día 8 de agosto. El precio es de 20€ para ciclistas federados y de 30€ para corredores no federados. Si no se alcanzara el cupo máximo de 400 participantes preinscritos, se permitirán las inscripciones el mismo día de la prueba abonando un plus de 5€ en horario de recogida de dorsales (de 08 a 09 horas).

En la última prueba del circuito granadino, la celebrada en Alhendín en la mañana del pasado 12 de mayo, los vencedores fueron José Álvarez (del Bewor CD) en categoría elite; Mario Moreno (del Mipez Racing) en cadete; María Díaz (del Bikes Armilla) en elite femenino; Antonio Jesús Yeste (del Faster Wear) en junior; Rafael Reyes (Semar CC) en Master 30; Juan Manuel Bolívar (Bewor CD) en Master 40; Fabiola Muñoz (Semar CC) en Master 40 femenino; David Soler (Nutrix Zone) en Master 50; Inez Smit (independiente) en Master 50 femenino; y Antonio Torres (Semar CC) en Master 60.