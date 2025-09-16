Lío entre Huétor Vega y CF Motril al negarse los costeros a aplazar su próximo partido

Lío entre Huétor Vega y CF Motril al negarse el conjunto los costeros a aplazar el partido que les enfrenta en derbi provincial. El Huétor ... Vega solicitó esta circunstancia, que ya movió el choque con el Huétor Tájar, debido a que varios de sus jugadores disputan Mundial Universitario, ocho de ellos.

Tanto este equipo como el Recreativo Granada, con el que también se tenía que medir en estas fechas, mostraron su disposición, mientras que el CF Motril la rechazó. En dicho comunicado el club verdiblanco lamenta la falta de acuerdo, «reivindicando el valor deportivo y social del esfuerzo universitario a nivel mundial».

Mientras, el CF Motril en todo momento «respeta» la petición del Huétor Vega, pero no la comparte. «Serían muchas semanas sin fútbol para el socio motrileño y en el inicio de Liga lo que hay que hacer es enganchar a la afición y no ponerles inconvenientes; a lo que se añaden el perjuicio económico que produciría una merma considerable en la taquilla ya que un miércoles cuesta mucho que el aficionado vaya al campo de fútbol», expresan desde la entidad. El partido finalmente se jugará a las 19 horas en el estadio municipal Escribano Castilla.

Desde la directiva motrileña se matiza que «cada club tiene sus historias». «Nosotros nos atenemos a lo que nos dicen las normas. El Huétor Vega sabía desde el primer momento que tiene muchos jugadores seleccionables, algo que nuestro club no hemos querido hacer para evitar este tipo de inconvenientes», cierran.