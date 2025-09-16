Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Toni (CF Motril) y Robert (Huétor Vega) en el partido de la pasada temporada. J. A. S.

Fútbol | 3ª RFEF

Lío entre Huétor Vega y CF Motril al negarse los costeros a aplazar su próximo partido

Los primeros lo solicitan por la presencia de varios de sus jugadores en el Mundial universitario, pero los blanquiazules consideran que moverlo sería un problema para sus aficionados

José Antonio Salvador

Motril

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:43

Lío entre Huétor Vega y CF Motril al negarse el conjunto los costeros a aplazar el partido que les enfrenta en derbi provincial. El Huétor ... Vega solicitó esta circunstancia, que ya movió el choque con el Huétor Tájar, debido a que varios de sus jugadores disputan Mundial Universitario, ocho de ellos.

