El líder CF Motril visita este sábado al Mijas Las Lagunas

Duodécima jornada de liga del grupo IX de la 3ª Federación. El sábado se adelanta un partido, el resto de encuentros se jugarán el domingo. ... El líder CF Motril viaja para medirse al segundo clasificado, el Mijas Las Lagunas. El partido se jugará a partir de las 17.30 horas en el estadio Juan Gamberro Culebra. Los dirigidos por el asturiano Chus Hevia no podrá contar, por lesión, con el portero Juanmi y el mediapunta Isra González. Regresan el mediapunta Álvaro y el lateral derecho Iván López. Es sería duda, apenas entrenó durante la semana, el mediapunta Cameron.

Dos derbis provinciales para este domingo. A las 12 horas en el polideportivo Las Viñas, el Huétor Vega mide su mejoría ante la revelación Churriana de la Vega. Los dirigidos por Manuel Moreno 'Rizos' tienen la baja por lesión del mediocentro Javi Prieto. El delantero centro Migue Peinado vuelve tras cumplir sanción. Por su parte, el míster churrianero Levi Cantero tiene a su disposición a la totalidad de la plantilla.

Desde las 18 horas, en el municipal Miguel Moranto, derbi granadino entre Huétor Tájar y Arenas de Armilla. El técnico hueteño Julio Catalá tiene las ausencias, por lesión, del delantero Nacho y de los laterales Román y Mario Alonso; y por sanción del medio centro Marco Antonio, del extremo Utrilla y del goleador Manu Hita. El míster armillero Jorge Molina tiene la ausencia segura por lesión del mediocentro Charles y las dudas del mediapunta Dani Salvatierra y del extremo derecho Isra Peláez.