Iván López es alta en el CF Motril. R. I.

Fútbol · 3ª RFEF

El líder CF Motril visita este sábado al Mijas Las Lagunas

Jornada de derbis en la que el Huétor Vega recibe al Churriana y el Huétor Tájar se mide al Arenas de Armilla

IDEAL

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:37

Comenta

Duodécima jornada de liga del grupo IX de la 3ª Federación. El sábado se adelanta un partido, el resto de encuentros se jugarán el domingo. ... El líder CF Motril viaja para medirse al segundo clasificado, el Mijas Las Lagunas. El partido se jugará a partir de las 17.30 horas en el estadio Juan Gamberro Culebra. Los dirigidos por el asturiano Chus Hevia no podrá contar, por lesión, con el portero Juanmi y el mediapunta Isra González. Regresan el mediapunta Álvaro y el lateral derecho Iván López. Es sería duda, apenas entrenó durante la semana, el mediapunta Cameron.

