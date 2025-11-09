El líder CF Motril empata en Marbella y sigue invicto

Décima jornada de liga del grupo IX de la Tercera Federación (RFEF). Balance de un empate, el del líder CF Motril a uno en Marbella; ... a lo que hay que sumar cinco victorias, las del Churriana en Melilla (0-1), del Arenas en Martos (0-2), del Huétor Vega ante el Porcuna (2-0), del Huétor Tájar contra el Torreperogil (1-0) y del Recreativo Granada frente al Torre del Mar (2-0).

Justo reparto de puntos entre el líder CF Motril y el Atlético Marbellí. Los dirigidos por el asturiano Chus Hevia manejaron la primera parte, rubricada con un gol en propia puerta del local Marcos Ruiz. En el segundo acto el control fue para los marbellís, Dani Villa consiguió la igualada. En la recta final ocasiones para ambos, las mejores para el motrileño Alfonso y para el local Perotti.

El Churriana de la Vega sigue demostrado que es la auténtica revelación de la competición. En su complicada visita al municipal La Espiguera para medirse al Melilla B los de Levi Cantero ganaron por la mínima a un rival que no conocía la derrota en casa. El único gol del encuentro llegó en el 69 de juego, fue de certero cabezazo del central Jorge Molina a servicio de Nacho Buil.

Seis jornadas después, a domicilio ante el Martos, el Arenas de Armilla se reencontró con la victoria. Los dirigidos por Jorge Molina se mostraron muy ordenados en la retaguardia y con las dianas de Salvi (en propia puerta) y Migue Cobo, en los minutos 79 y 88, lograron tres nuevos puntos que les siguen consolidando en puestos de 'play off'.

El Huétor Vega de Morenos 'Rizos' sigue con su ascenso en la clasificación, ya son octavos tras ganar al siempre competitivo Atlético Porcuna. Los hueteños, con goles de Joan Grasa, en el 38, y de Himar, en el 83, fueron muy superiores ante un plantel jiennense que apenas inquietó la portería defendida por Donaire.

Dos equipos necesitados de puntos se enfrentaban en el municipal Miguel Moranto. El Huétor Tájar de Julio Catalá se hizo acreedor a la victoria y con una única diana de Álex Utrilla, en el minuto 32, se impuso al colista Torreperogil. El marcador pudo ser más amplio, Esteban y Montes no estuvieron acertados.