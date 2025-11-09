Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Muñoz fue uno de los destacados del CF Motril en el empate en Marbella. J. A. S.

Fútbol · 3ª RFEF

El líder CF Motril empata en Marbella y sigue invicto

Victorias de Churriana en Melilla, Arenas en Martos, Huétor Vega ante Porcuna y de Huétor Tájar al Torreperogil

José A. Salvador

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:49

Décima jornada de liga del grupo IX de la Tercera Federación (RFEF). Balance de un empate, el del líder CF Motril a uno en Marbella; ... a lo que hay que sumar cinco victorias, las del Churriana en Melilla (0-1), del Arenas en Martos (0-2), del Huétor Vega ante el Porcuna (2-0), del Huétor Tájar contra el Torreperogil (1-0) y del Recreativo Granada frente al Torre del Mar (2-0).

