Atletismo Laura Bueno y Dani Rodríguez se clasifican para sus semifinales en el Europeo EFE Ambos granadinos pasan la primera ronda con extraordinarias carreras JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Miércoles, 8 agosto 2018, 12:54

Los atletas granadinos Laura Bueno y Dani Rodríguez han accedido esta mañana a las semifinales de sus pruebas en el Europeo de Berlín gracias a dos carreras extraordinarias. Ambos disputaron las cuartas carreras de la primera ronda en sus pruebas de los 400 y 200 metros lisos, respectivamente, y se clasificaron por méritos propios sin necesidad de esperar a los tiempos al ser segunda Bueno y tercero Rodríguez.

Dani Rodríguez fue el primero en competir, desde la cuarta calle y con la tercera mejor marca de su carrera, a una centésima de la del suizo Wicki. El granadino, más fino que sus rivales, avanzó como un galgo y en la recta final explotó su potencia para colocarse en segunda posición tras el holandés Bockarie, favorito. En el último instante se limitó a controlar al suizo, su principal rival por el pase, y el alemán Müller le superó. El pupilo de Manuel Jiménez detuvo su crono particular en 20.81, 22 centésimas de su marca personal.

Laura Bueno, por su parte, tuvo que salir desde la calle 1, la más perjudicial en la distancia. A la granadina no le afectó ver a todas sus rivales algo más adelantadas que ella en la salida ni le dio más importancia al acelerón inicial de la atleta húngara Nádházy. Se hizo fuerte en la compensación y con una fuerza impresionante se colocó tras la última curva en primera posición. Sólo en los últimos metros pudo con ella Polina Miller, que la aventajó en 13 centésimas. Aún así, Bueno se superó una vez más con una nueva mejor marca personal de 52.14, tres centésimas menor del registro con el que llegó a Berlín.

«He mantenido mi ritmo de carrera y me he visto muy bien a la altura del 150. Quiero ir paso a paso. He corrido con el corazón y la cabeza y con mi gran amuleto que son mis padres, que han venido a verme por primera vez a una gran competición internacional«, declaró Bueno, entrenada en Granada por Jesús Montiel.

De esta primera ronda estuvieron exentos los doce mejores atletas en el ránking mundial, por lo que batirse con ellos es el nuevo gran reto de estos brillantes atletas granadinos. Rodríguez lo hará esta tarde desde las 20:15 horas y Bueno podrá descansar hasta su carrera mañana a las 19:50 horas.