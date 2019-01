Atletismo Laura Bueno consigue la mínima europea en su primer 400 de la temporada Laura Bueno inicia 2019 con una nueva marca. / EFE La velocista granadina establece un gran registro en un control organizado por la Federación Andaluza en Antequera JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 6 enero 2019, 00:37

La atleta granadina Laura Bueno consiguió superar el viernes la marca mínima europea establecida por la IAAF con un registro de 53.66 en su primer 400 de la temporada, en un control de la Federación Andaluza en Antequera. «Estoy muy contenta y feliz, mirando el año pasado ya he pegado un bocado bastante grande y ahora sólo falta que salga la mínima española, que es la que vale, pero no creo que me haya quedado muy lejos», explica a IDEAL. «Si ya estoy con estas marcas podré seguir bajando, no tendré problemas», asegura Bueno, que la semana pasada se convirtió en la nueva plusmarquista española en 500 metros. Su inicio de temporada es inmejorable.

«Salí bastante convencida de bajar los 54 segundos y me encontré bien durante toda la carrera hasta que a falta de cien metros pude cambiar de ritmo y mantenerlo hasta el final», añade Laura Bueno sobre su control en Antequera. «Su nivel presagia una gran marca para este invierno», aporta su entrenador Jesús Montiel, quien también dirige a Ignacio Fontes quien logró un buen registro de 3:48, también ganador de su prueba en 1.500 metros tras el Europeo de campo a través.