Atletismo Laura Bueno bate el récord de España en 600 metros RAMON L. PEREZ / Ideal La granadina ha roto la marca que estableció Sandra Myers hace 25 años JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Jueves, 12 julio 2018, 08:54

Laura Bueno estableció ayer un nuevo récord de España en la distancia de 600 metros con un registro de 1:26.21. La atleta granadina ganó su carrera en el Meeting Internacional de Atletismo Ciutat de Barcelona, al que acudió como uno de los grandes reclamos bajo la presión autoimpuesta de hacerse con este honor del que ya puede presumir.

La del Valencia Esports bate la marca de 1:26.99 que estableció Sandra Myers en Andújar hace veinticinco años, en 1993. Tras seguir a Laura Bou como liebre durante la primera fase de la carrera, apretó los dientes para resistir la ofensiva de la estadounidense Hanna Green con la doble misión de ganar la prueba y sobre todo lograr el récord. Rendida, Bueno se dejó caer rendida de rodillas al tartán con la mejor marca española de la historia en la distancia bajo el brazo.

«Venía con este objetivo, lo veía complicado porque no era una marca fácil pero he salido a disfrutar y a ver cómo estoy de cara a un 800 que me gustaría probar el año que viene. He corrido con el corazón y le he echado genio. Me he acordado de todo el trabajo que llevo detrás», expresó Laura Bueno tras la carrera. Curiosamente, Estela García le arrebató en la siguiente prueba su récord en 300 metros por 1.10 de diferencia. Bueno fue la primera en felicitarla cariñosamente.

También corrieron los granadinos Arián Téllez e Ignacio Fontes, del Playas de Castellón. Téllez fue octavo en la serie A de 200 metros con un registro de 21.33, cerca de su mejor marca personal de 21.26. Bruno Hortelano se llevó los focos en su carrera. Fontes abandonó en la final de 1.500 metros.