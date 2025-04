Lanjarón corona a Miguel Muñoz y Paula Martín

R. I. Granada Lunes, 28 de abril 2025, 18:54 Comenta Compartir

El domingo se disputó en Lanjarón una de las pruebas más esperadas del Circuito Provincial BTT Media Maratón Diputación de Granada 2025, el Open MTB Puerta de la Alpujarra, organizada por el CD Trance Cycles.

Un pelotón que superó los 320 bikers tomó la salida desde la plaza del Ayuntamiento para realizar un trazado muy duro y exigente de 45 km en plena Sierra de Lanjarón. Desde las primeras rampas del trazado se formó una escapada a dos entre los corredores élites Javier Poza y Miguel Muñoz. Ambos llegaron a un acuerdo para trabajar en equipo y aumentar la distancia sobre sus rivales y así asegurarse una entrada en meta pactada. De este modo, se repartieron la victoria con Miguel Muñoz (Klimatiza Orbea Team) en lo más alto del podio y un registro de 02:14:21.

En la carrera de las féminas, la corredora sub 23 Paula Martín (CC Wiber) decide jugarse todas las cartas desde el toque de silbato, dándolo todo desde el primer kilómetro sabiendo que tenía tras sus pies a sus rivales más directas, como Alba Membrilla y Marta Ballesteros. Impuso un ritmo que impidió cualquier acercamiento viajando en solitario durante los 45 km de prueba hasta imponerse en solitario.

Ganadores por categorías

Cadete: Adrián Navarro y Ariadna Barcia (Occidental Torremolinos Playa); júnior: Lorenzo López (C. Valero-Bull Bikes); sub 23: Miguel Maestra (C. Valero-Bull Bikes) y Paula Martín (C.C. Wiber); élite: Miguel Muñoz (Klimatiza Orbea Team) y Marta Ballesteros (CD BTT Villa de Benamejí); máster 30: Ismael Sánchez (CC 33 Bike) y Alba Membrilla (Espejo Bike Team); máster 40: Adolfo García (CD Bikes Armilla) y Cristina Barberán (Symisur Centauro Bikes); máster 50: José Julián Barón (Krea Rótulo Torcaldent Makinón); y máster 60: Juan Sánchez (CC Bicicletas Gonzalo).

