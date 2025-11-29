Una escuela de Granada de kungfú triunfa en el Campeonato de España

KungfúUna escuela de Granada de kungfú triunfa en el Campeonato de España
Los miembros de Wuddang Shan logran veinte medallas, casi la mitad de toda la selección andaluza
Granada
Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:01
La escuela Wudang Shan de Granada triunfó en el Campeonato de España de kungfú que acogió Guadalajara el pasado fin de semana, organizado por el ... departamento nacional de la Real Federación Española de Karate como el evento anual más importante para las artes marciales chinas en todo el país. En concreto logró hasta veinte medallas, casi la mitad de toda la selección andaluza, que acabó con 43 (16 oros, 14 platas y 13 bronces) entre sus treinta competidores de alevines a veteranos como la comunidad autónoma más premiada de la competición.
Wudang Shan tuvo por su deportistas más galardonado a un niño de nueve años, Siddharta Liuzzi, con dos medallas de oro y una de bronce entre las categorías infantiles. El más destacado, con todo, fue Antonio Folgoso procedente del club deportivo Choy Lee Fut con dos de oro también y otra de plata entre los adultos.
«Competimos en varias modalidades individuales y de grupo y de formas tanto de kungfú (de mano vacía y de armas) como de tai chi chuan (de mano vacía y de armas) y de chikung y de combate qingda y estamos muy orgullosos del desempeño tanto de los competidores como de los 'coachs' y árbitros que formaron parte de la delegación», expresaron desde el departamento andaluz a IDEAL.
«Este año propiciamos la integración de nuevas escuelas y estamos viviendo un momento de auge que nos permite proyectar para esta próxima temporada concentraciones formativas de distintos aspectos tanto del kungfú como de tuishou, shuai jiao o duanbing y para nuevos técnicos deportivos del nivel 1 de la disciplina a su vez», compartieron, animando a ponerse en contacto «a todos los practicantes de kungfú o a quienes quieran iniciarse en estas disciplinas.
