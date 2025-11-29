Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Folgoso y Siddharta Liuzzi fueron los deportistas granadinos más destacados. R. I.

Kungfú

Una escuela de Granada de kungfú triunfa en el Campeonato de España

Los miembros de Wuddang Shan logran veinte medallas, casi la mitad de toda la selección andaluza

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:01

Comenta

La escuela Wudang Shan de Granada triunfó en el Campeonato de España de kungfú que acogió Guadalajara el pasado fin de semana, organizado por el ... departamento nacional de la Real Federación Española de Karate como el evento anual más importante para las artes marciales chinas en todo el país. En concreto logró hasta veinte medallas, casi la mitad de toda la selección andaluza, que acabó con 43 (16 oros, 14 platas y 13 bronces) entre sus treinta competidores de alevines a veteranos como la comunidad autónoma más premiada de la competición.

