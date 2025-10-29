El jugador del Maracena que descargó un camión antes de jugar contra el Valencia

Más allá de la cita en sí, la historia de la Copa en el Maracena la protagonizó David Maldonado. El zaguero de Albolote tuvo una ... gran actuación en la primera parte, secando a los delanteros del Valencia con varias acciones defensivas de mérito pese a haber tenido que descargar un camión horas antes de desplazarse hasta Los Cármenes.

«La gente pensó que me había lesionado cuando me sustituyó el míster en la segunda mitad, pero en realidad acabé muerto porque me tocó trabajar por la mañana en el almacén», revela el propio Maldonado a IDEAL. «Imagínate tener que vaciar toda la mercancía de un camión a las ocho de la mañana y por la noche tener que enfrentarte al Valencia», añade el dependiente de Comercial del Sur de Papelería, empresa de Juncaril.

Su cambio cambió el partido, pues el empate a cero permaneció en el marcador mientras el defensa se mantuvo sobre el verde. «Tuvimos mala suerte, ya que nos marcaron dos minutos después de que saliera, pero no nos dieron ningún baño. Salvando las distancias, los primeros 45 minutos fueron muy disputados. Estuvimos bien plantados en el césped y les aguantamos mientras pudimos», valora. Una demostración de entrega que hasta el rival, cinco categorías superior, alabó.

«Salimos a por ellos, sin guardarnos nada. Pusimos la línea defensiva muy arriba para presionarles en la salida y les provocamos varios errores. Hugo Duro me comentó que estábamos dejando mucho espacio a la espalda, pero es que no nos estaban causando peligro. Apenas nos llegaron hasta que decidieron subir una marcha. Nosotros la bajamos, no podíamos más», reseña sobre un momento inolvidable. «Viví la mejor experiencia futbolística de mi vida. Vino a verme mi encargado y se sorprendió con nuestro nivel. No se lo esperaba», finaliza.