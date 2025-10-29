Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El azulillo David Maldonado posa con la portada de IDEAL en su trabajo el día después de la Copa. Á. M.

Copa del Rey

El jugador del Maracena que descargó un camión antes de jugar contra el Valencia

David Maldonado sostuvo al equipo de Javier Vilaseca en defensa durante 50 minutos, cuando sus piernas dijeron basta tras el esfuerzo de la mañana

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:40

Comenta

Más allá de la cita en sí, la historia de la Copa en el Maracena la protagonizó David Maldonado. El zaguero de Albolote tuvo una ... gran actuación en la primera parte, secando a los delanteros del Valencia con varias acciones defensivas de mérito pese a haber tenido que descargar un camión horas antes de desplazarse hasta Los Cármenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

