José Manuel Ruiz. P. M.

Tenis de mesa

José Manuel Ruiz y Daniel Rodríguez debutan en el World Élite Yvelines de París

El torneo continuará durante la semana

R. I.

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:33

Comenta

El torneo World Élite Yvelines de tenis de mesa paralímpico, que se celebra del 26 al 30 de octubre en París (Francia), acoge a los mejores jugadores del mundo y actúa como preparación para el próximo campeonato de Europa de la modalidad. En esta edición, la selección española cuenta con los granadinos José Manuel Ruiz Reyes y Daniel Rodríguez entre sus convocados.

En la primera jornada de competición, Ruiz Reyes fue superado por el japonés Mahiro Funayama por 11-9, 11-7, 8-11, 8-11 y 11-6. Por su parte, Rodríguez cayó frente al inglés Christopher Ryan por 10-12 y 17-15 en un encuentro altamente disputado. Ambos resultados figuran en los registros oficiales del evento.

A pesar de los marcadores adversos, la participación de ambos deportistas granadinos refuerza el compromiso de Andalucía con el deporte adaptado de élite. El torneo continuará durante la semana, ofreciendo nuevas oportunidades de clasificación y medalla para España.

